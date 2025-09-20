CANAL RCN
Arquero del Deportes Tolima cometió uno de los penales más insólitos en la liga colombiana

La acción le empieza a dar la vuelta al mundo.

Foto: Captura Win Sports

septiembre 20 de 2025
10:45 a. m.
Este viernes 19 de septiembre, la liga colombiana abrió el telón de la jornada 12 con los duelos entre Atlético Bucaramanga ante Tolima y América de Cali contra Once Caldas.

En el doblete de la jornada, ambos locales se lograron quedaron con los tres puntos. Por un lado, los escarlatas vencieron 2-1 al Once, mientras que los leopardos hicieron lo propio por 2-0.

No obstante, más allá de las emociones en estos juegos, una acción quedó en la retina de los espectadores y le empieza a dar la vuelta al mundo en redes sociales.

Arquero del Tolima cometió penal irreal: video

En el duelo entre Bucaramanga y Tolima, cuando el marcador se encontraba en cero goles, el golero uruguayo Cristopher Fiermarin, cometió uno de los penales más insólitos de la liga colombiana.

Cuando estaba a punto de acabarse el primer tiempo, el charrúa, tras controlar un centro de costado, se dispuso a sacar rápido. Sin embargo, en su camino apareció la figura de Faber Gil, quien fue golpeado con un codazo por el portero.

Tras el accionar, el delantero del Bucaramanga cayó al suelo y el juez de la contienda no dudó en pitar penal. La reacción de los jugadores y portero del Tolima fue de incredulidad, sin embargo, la acción se confirmó.

La jugada se hizo viral en redes sociales, pues muchos usuarios concordaron en que no se había visto un penal de esa magnitud en muchos años en el FPC.

 

