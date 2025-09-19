El 'Arriero' Herrera, DT de Once Caldas, confesó que quiere dirigir a otro equipo de la Liga BetPlay

Once Caldas es el equipo del momento en el fútbol colombiano. El cuadro de Manizales es el único que se mantiene con vida en torneos internacionales y está a 90 minutos de meterse a las semifinales de la Copa Sudamericana.

De la mano de Dayro Moreno, el técnico Hernán Darío el 'Arriero' Herrera ha logrado formar un gran plantel con más hombres que nombres. Varios de sus jugadores ha llegado al 'Blanco - Blanco' tras ser descartados por otros clubes del FPC, lo cual aumenta los méritos del veterano entrenador.

¿El futuro de Hernán Darío Herrera no está en Once Caldas?

Este viernes 19 de septiembre, Once Caldas jugará ante América de Cali en el Pascual Guerrero, luego de la épica victoria en Quito ante Independiente del Valle. En su llegada a la capital vallecaucana, el técnico habló con Telepacífico Noticias, en donde fue consultado sobre su futuro.

Herrera sorprendió a más de uno y confesó su deseo por dirigir a un histórico del FPC: su rival de esta noche, América de Cali. El DT recordó su experiencia como jugador y técnico en este club y comentó que le gustaría tener una revancha.

En el Once Caldas estoy bien. Yo sí quiero dirigir algún día a América porque hice un puntaje cuando estuve acá y me sacaron por goles, solo me dieron 3 meses. Yo creo que América es un equipo grande y uno no sabe, no puedo cerrar puertas. Estoy bien en el Once, pero si mañana me dicen América, sí me gustaría.

El vínculo entre el 'Arriero' Herrera y América de Cali

En su época como futbolista, Herrera jugó durante 7 años en América de Cali, club en el que ganó cuatro títulos, alcanzó varias finales de Copa Libertadores y en donde se retiró como profesional en 1992.

Posteriormente, estuvo a cargo de un proyecto en fútbol formativo radicado en la ciudad de Cali y dirigió a Univalle en la segunda división. Tras pasar un periodo en Real Cartagena, fue nombrado como DT de América de Cali en 2006.

Dirigió un semestre en donde no clasificó a cuadrangulares por diferencia de gol. Hizo 27 puntos, los mismos que el octavo, pero en la última fecha se presentó el histórico 6-0 frente a Atlético Nacional, lo cual lo dejó eliminado y al mismo tiempo, sin trabajo.