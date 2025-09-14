CANAL RCN
Deportes

¿Liga BetPlay sin cuadrangulares?: lo que reveló el presidente de Dimayor

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, habló sobre la idea planteada para el primer semestre de 2026.

Liga BetPlay 2025-II: la IA predice quién será el campeón tras la primera fecha
Foto: Dimayor

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
06:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se podrían presentar importantes cambios en la Liga BetPlay para 2026, de acuerdo a lo revelado por Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, quien manifestó que se debe ajustar el calendario de competencia con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con las derrotas de América, Millonarios y Nacional
RELACIONADO

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con las derrotas de América, Millonarios y Nacional

En diálogo con Caracol Radio, el dirigente explicó que ya se tiene planteada una idea para cambiar el formato. Además, dio detalles sobre otras ideas importantes, como la reducción de 20 a 18 equipos en la primera división.

¿Qué dijo el presidente de Dimayor sobre el formato de la Liga?

Zuluaga señaló que la intención es eliminar la fecha de clásicos, bajando a 19 partidos la fase de todos contra todos y adicionalmente, cambiar el tradicional formato de cuadrangulares finales y volver a implementar la fase de play-offs de eliminación directa.

La próxima Liga la empezamos en la segunda semana de enero, la terminamos en la primera semana de junio. Va a haber inconvenientes por el tema de pretemporada. Lo que sí anticipamos es que la propuesta nuestra lleve a la no jornada de clásicos y que no haya cuadrangulares, sino el sistema de mata a mata.

Reducir los equipos de primera división a 18

Por otro lado, Zuluaga señaló que ya definieron la idea para la reducción de equipos en primera división y el año en el que se implementaría, lo cual necesitará de aprobación en Asamblea.

¿Cuáles son los equipos con las nóminas más caras del FPC? Junior está fuera del top 5
RELACIONADO

¿Cuáles son los equipos con las nóminas más caras del FPC? Junior está fuera del top 5

La idea es sencilla, es que en el 2027 haya tres descensos y un ascenso. Cambia el torneo de la B a un solo campeonato al año y a futuro se va a plantera la posibilidad de tres ascensos y tres descensos. Continúa el promedio, no se tocaría en esta decisión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Millonario error: lo que le costaría a Atlético Nacional alinear cuatro extranjeros vs. Bucaramanga

Independiente Santa Fe

Santa Fe fue contundente ante Unión Magdalena y vuelve a meterse entre los ocho primeros

Vuelta a España

La insólita premiación que se inventaron para el ganador de La Vuelta a España: el podio fue sobre neveras

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 14 de septiembre de 2025

¡Varios apostadores ganaron en el Super Astro Luna tras el sorteo de este 14 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Estados Unidos

Estados Unidos evaluará la certificación de Colombia en la lucha antidrogas

La decisión sobre la certificación antidrogas de Colombia podría afectar la cooperación bilateral, el turismo, los créditos internacionales y la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad colombianas.

Inteligencia Artificial

Paso a paso para hacer las fotos Polaroid virales junto a celebridades con IA: es gratis

Donald Trump

Trump asegura que arrestos de trabajadores surcoreanos en EE. UU. no deben “asustar” a inversionistas

Salud mental

Primeros auxilios psicológicos ¿Qué hacer cuando alguien está en crisis?