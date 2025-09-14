¿Liga BetPlay sin cuadrangulares?: lo que reveló el presidente de Dimayor

Se podrían presentar importantes cambios en la Liga BetPlay para 2026, de acuerdo a lo revelado por Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, quien manifestó que se debe ajustar el calendario de competencia con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En diálogo con Caracol Radio, el dirigente explicó que ya se tiene planteada una idea para cambiar el formato. Además, dio detalles sobre otras ideas importantes, como la reducción de 20 a 18 equipos en la primera división.

¿Qué dijo el presidente de Dimayor sobre el formato de la Liga?

Zuluaga señaló que la intención es eliminar la fecha de clásicos, bajando a 19 partidos la fase de todos contra todos y adicionalmente, cambiar el tradicional formato de cuadrangulares finales y volver a implementar la fase de play-offs de eliminación directa.

La próxima Liga la empezamos en la segunda semana de enero, la terminamos en la primera semana de junio. Va a haber inconvenientes por el tema de pretemporada. Lo que sí anticipamos es que la propuesta nuestra lleve a la no jornada de clásicos y que no haya cuadrangulares, sino el sistema de mata a mata.

Reducir los equipos de primera división a 18

Por otro lado, Zuluaga señaló que ya definieron la idea para la reducción de equipos en primera división y el año en el que se implementaría, lo cual necesitará de aprobación en Asamblea.