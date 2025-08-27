¿Cuáles son los equipos con las nóminas más caras del FPC? Junior está fuera del top 5

El más reciente informe de la Superintendencia de Sociedades sobre el Fútbol Profesional Colombiano, con corte al 31 de diciembre de 2024, muestra un panorama claro sobre la situación económica de los clubes en diferentes aspectos.

Uno de los datos que más llama la atención es el ranking de las nóminas más costosas del campeonato, en donde Atlético Nacional se encuentra en el primer puesto del listado, mientras que un club como Junior de Barranquilla, que históricamente destacó en ese ítem, está fuera del top 5.

Los equipos con mayor inversión en nómina

Atlético Nacional lidera el listado con $2.595 millones, seguido por América de Cali ($2.439 millones), Independiente Santa Fe ($2.385 millones), Deportivo Cali ($2.035 millones) y Millonarios ($2.010 millones). De esta manera, cinco clubes tradicionales del país concentran gran parte de la inversión en talento deportivo.

Por fuera de ese selecto grupo aparece Junior de Barranquilla, que con una inversión de $1.087 millones se ubica en la sexta posición, superado ampliamente por los equipos de Bogotá, Medellín y Cali.

Más abajo en el listado aparecen Independiente Medellín ($917 millones), La Equidad ($831 millones), Llaneros ($510 millones) y Deportivo Pasto ($478 millones).

Un reflejo del poder económico del fútbol colombiano

El análisis también revela una marcada diferencia entre los clubes de mayor tradición y los equipos de menor capacidad financiera. Mientras Nacional y América superan los $2.400 millones en nómina, otros como Cúcuta Deportivo ($255 millones), Cortuluá ($235 millones) y Alianza FC (tan solo $333) muestran la desigualdad que caracteriza al fútbol colombiano.

En términos generales, los activos de los clubes crecieron un 7,15% en 2024, alcanzando los $908 mil millones, lo que refleja una mayor capacidad de acumulación de recursos. Asimismo, el patrimonio aumentó en un 6,27%, llegando a $350 mil millones.