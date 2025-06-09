CANAL RCN
Se definieron los equipos que disputarán la gran final de la Liga BetPlay Femenina 2025

La Liga Femenina 2025 ya tiene final definida. Conozca cómo se jugará la serie, quién cerrará de local y qué equipos aseguraron su cupo a la Libertadores.

Santa Fe Femenino
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
07:42 p. m.
La Liga Femenina 2025 ya tiene a sus dos grandes finalistas. Este domingo se definieron las semifinales con partidos llenos de intensidad y emoción que dejaron como protagonistas a Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, quienes lucharán por el título y el cupo al honorífico trofeo nacional.

En primer turno, Santa Fe igualó 0-0 frente a Orsomarso en el estadio de Yumbo. Gracias al 1-0 conseguido en el partido de ida (en El Campín), las ‘Leonas’ aseguraron su paso a la gran final, confirmando el buen nivel mostrado durante el semestre y consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Más tarde, el turno fue para Deportivo Cali, que dio el golpe en el estadio Atanasio Girardot. Las ‘Azucareras’ vencieron 1-2 a Atlético Nacional, resultado que, sumado al 1-1 en Palmaseca, les permitió sellar su clasificación a la final con un global de 2-3.

Santa Fe vs. Deportivo Cali, una final de alto nivel

Con estos resultados, la final de la Liga Femenina 2025 será entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, dos equipos que ya saben lo que es competir por títulos y que llegan con la motivación de representar a Colombia en la Copa Libertadores Femenina 2026.

De acuerdo con el reglamento del torneo, el Deportivo Cali cerrará la serie como local, gracias a su mejor posición en la reclasificación.

Aunque aún no se han confirmado los horarios oficiales, la Dimayor anunció que en las próximas horas publicará la programación completa de los dos juegos decisivos.

Un título y un cupo internacional en juego

Ambos clubes no solo buscarán quedarse con la estrella del fútbol femenino colombiano, sino también ratificar su lugar en el torneo continental, donde medirán fuerzas con los mejores equipos de Sudamérica. La expectativa es alta y se espera una final vibrante, con estadios llenos y una afición que respalde el crecimiento del fútbol femenino en el país.

