Santa Fe confirmó bajas clave para enfrentar a Millonarios en la fecha 10 de Liga BetPlay II-2025

El clásico capitalino ya empieza a calentar motores. Este sábado 6 de septiembre, a las 8:30 p.m., el estadio El Campín será el escenario del esperado duelo entre Millonarios y Santa Fe, válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II.

Aunque el local será el equipo azul, las miradas también están puestas en el conjunto cardenal, que llega con noticias importantes sobre su nómina.

Santa Fe tendrá tres bajas sensibles para el clásico

En la rueda de prensa previa al compromiso, el técnico Jorge Bava confirmó que Santa Fe no podrá contar con tres jugadores clave.

Joaquín Sosa, quien presenta un esguince moderado en el cuello del pie derecho, y Davis Ramírez Pischiotti, también en el departamento médico, serán ausencia obligada. A ellos se suma Elvis Perlaza, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

Regresos que ilusionan a la hinchada

No todas son malas noticias para el equipo rojo. Santa Fe recuperará a Emanuel Olivera y Marcelo Meli, quienes ya cumplieron la fecha de sanción tras haber sido expulsados en el duelo contra Fortaleza.

RELACIONADO Santa Fe recibe al América en El Campín para un nuevo clásico de rojos

Su regreso le dará mayor equilibrio en defensa y medio campo, factores determinantes en un clásico que siempre se juega con intensidad.

Actualmente, Santa Fe ocupa la novena casilla de la tabla con 12 puntos, mientras que Millonarios es 16 con solo 7 unidades, un panorama que convierte el partido en una oportunidad crucial para ambos: los cardenales para mantenerse en la pelea de los ocho, y los embajadores para salir del fondo.

El clásico bogotano promete emociones, tensión y un estadio lleno, en lo que será uno de los partidos más esperados de la fecha de clásicos en la Liga BetPlay.