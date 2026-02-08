Video: deportista sufrió escalofriante caída en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El sueño olímpico de la legendaria esquiadora estadounidense Lindsay Vonn apenas duró un puñado de segundos, los que transcurrieron entre la salida del descenso y la grave caída que sufrió y por la que tuvo que ser evacuada en helicóptero.

Vonn tomó la salida pese a haberse roto el ligamento cruzado anterior y dañado el menisco hace menos de diez días en Crans Montana (Suiza).

La campeona olímpica de descenso en 2010 y que salió del retiro hace poco más de un año para volver a competir en unos Juegos, se cayó en el inicio de su descenso en Cortina d'Ampezzo, permaneciendo tumbada en la nieve antes de ser atendida por el equipo médico, entre lágrimas y gritos de dolor, según las imágenes de televisión.

Horas después, el hospital Ca'Foncello de Treviso anunciaba que la deportista había sido intervenida quirúrgicamente por "una fractura en la pierna izquierda".

De partida con el dorsal 13 y con una férula para proteger su rodilla derecha, Vonn apenas llevaba trece segundos de bajada cuando se enganchó con una de las puertas y, ya desequilibrada, se cayó al aterrizar de un salto en una curva de derechas.

Vonn permaneció tumbada en el suelo antes de recibir la asistencia médica, y en una estación que quedó enmudecida, se podían escuchar los gritos de dolor y el llanto de la campeona.

Tras más de 10 minutos en la nieve, Vonn fue trasladada en helicóptero a un hospital, mientras el público congregado en la meta la despedía con una gran ovación.

Incluso su compatriota, Breezy Johnson, que en esos momentos lideraba la carrera y que terminó por ganar el oro, se llevó las manos a la cara sentada en la silla reservada a la primera clasificada.

Parte médico de la lesiónd de Vonn

La prueba del descenso se reanudó tras más de un cuarto de hora de interrupción.

"Lindsey Vonn se ha lesionado, pero se encuentra estable y en buenas manos con un equipo de médicos estadounidenses e italianos", comunicó en un escueto comunicado la Federación Estadounidense de Esquí a última hora de la tarde, sin dar más precisiones, antes del comunicado del hospital de Treviso.

Johan Eliasch, el presidente observador de la Federación Internacional de Esquí (FIS), dijo que la caída de Vonn fue "trágica", pero que "eso es el esquí de competición".

"Y solo puedo dar las gracias por lo que ha hecho por nuestro deporte, porque esta carrera ha sido el tema de conversación de los Juegos y ha puesto nuestro deporte bajo el foco", afirmó, deseando que pueda "esquiar muy, muy pronto".

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, consideró a Vonn "una increíble fuente de inspiración".

Para la leyenda queda su impresionante palmarés: tres medallas olímpicas (una de oro), cuatro Globos de Oro como N.1 mundial y 84 victorias en Copa del Mundo.