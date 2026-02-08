Egan Bernal arrasó en los Nacionales de Ciclismo 2026 y se coronó bicampeón de ruta

Este domingo, Egan Bernal volvió a marcar una página dorada en su carrera. El pedalista del Ineos Grenadiers se coronó como campeón nacional de ciclismo, siendo este se segundo título consecutivo.

El nacido en Zipaquirá, tras una etapa de más de 200 kilómetros terminó defendiendo su campeonato al vencer en los metros finales a Iván Ramiro Sosa.

El tercer lugar fue para Juan Rodríguez, hombre del EF Easy Post quien venció también en un apretado final al bogotano Santiago Buitrago.

Así se dio la victoria de Egan Bernal en la prueba de ruta

En el comienzo de esta fracción de 210 KM, los corredores, Egan Bernal, Brandon Rivera, Harold Tejada, Daniel Felipe Martínez, Santiago Buitrago, Iván Ramiro Sosa, Santiago Umba, Rodrigo Contreras, Sergio Luis Henao, Kevin Castillo, entre otros reconocidos deportistas del ciclismo pintaban como algunos de los favoritos a quedarse con la medalla de oro.

La etapa era considerada como la etapa Reina, categoría más exigente en el ciclismo con el muro de La Concepción, como el gran atractivo y rampas de hasta el 20 por ciento de inclinación.

Precisamente, la Concepción fue la responsable de que pocos pedalistas terminaran la prueba, tras la gran selección que se hizo luego de tener que escalarla en 13 ocasiones.

A pesar de haberse dividido el grupo, las acciones se definieron entre Egan e Iván Ramiro Sosa, quienes lideraron los últimos tramos.

Sobre los últimos metros, Egan dio la estocada final y se alzó en solitario en la meta para conseguir su segunda corona consecutiva en esta prueba.