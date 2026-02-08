Luis Díaz imparable: Hat-trick con el Bayern Múnich y dos jugadas de 'lujo' en la Bundesliga

Este domingo 8 de febrero, el colombiano Luis Díaz volvió a ser una de las figuras indiscutidas con el Bayern Múnich. Partiendo como habitual titular, el atacante se convirtió de nuevo en una pieza clave en el duelo con Hoffenheim.

En primera instancia, Lucho fue vital al fabricar dos jugadas de lujo que terminaron decretándose como penal a favor de su equipo. Ambas acciones terminaron siendo cambiadas por gol por Harry Kane.

No contento con ello, Díaz siguió su faena con un golazo que decretó en su momento el 3-1 a favor de los suyos. Tras una contra letal, el esférico cayó en los pies del cafetero que definió con frialdad, dejando quieto al golero rival.

Mire el gol de Luis Díaz hoy ante el Hoffenheim

Para la segunda mitad, Lucho no se detuvo. Aprovechando la inferioridad numerica de su rival, el colombiano aprovechó las bandas y sue agilidad para marcar el segundo tanto de la noche.

Sobre el minuto 63 de juego, tras una jugada de Olise, el atacante apareció dentro del área como goleador para empujar el esférico y así poner el 4-1 parcial.

Finalmente, Lucho cerró su gran noche con un triplete de lujo. Sobre los minutos finales, el cafetero apeló a su habilidad de eludir rivales y desde el borde del área sacó un remate que se incrustó en el ángulo inferior de la mano izquierda del portero rival.