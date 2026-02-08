CANAL RCN
Internacional

Javier Milei participará en Washington de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump

El anuncio de la visita a Washington fue realizado este domingo por el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni.

Javier Milei Estados Unidos
FOTO: AFP

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
01:47 p. m.
El presidente argentino, Javier Milei, fue convocado para asistir el próximo 19 de febrero en Washington a la reunión inaugural de la “Junta de Paz” (Board of Peace), iniciativa lanzada por el mandatario estadounidense, Donald Trump. El anuncio fue realizado este domingo por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según explicó el ministro coordinador, la propuesta de Trump busca contribuir a la pacificación en Gaza y a la reconstrucción del territorio palestino, aunque también pretende abordar otros conflictos internacionales.

Trump impulsa un comité para Gaza y Milei modifica su viaje a EE.UU.

El plan contempla la creación de un Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), que funcionará de manera provisional bajo la dirección de la “Junta de Paz”, presidida por el propio Trump.

Debido a la convocatoria y la cercanía de fechas, Milei decidió cancelar el viaje previsto para este lunes a Florida, donde iba a participar en una gala en la residencia de Trump en Mar-a-Lago.

Agenda ajustada y participación virtual del mandatario argentino

En su lugar, asistirá el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “El presidente hará su intervención de manera virtual”, precisó Adorni en sus redes sociales.

Milei tenía previsto además brindar un discurso el martes en un evento del Consejo de las Américas, pero su agenda se modificó. El mandatario regresará a Estados Unidos el 8 de marzo, cuando participará en la feria de inversiones “Argentina Week”, según lo informado oficialmente.

