Tendencias

Giovanny Ayala sorprendió al asegurar que Yeison Jiménez se le manifestó: así lo contó en video

Esto fue lo contó el experimentado cantante de música popular.

Giovanny Ayala y Yeison Jiménez
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
02:29 p. m.
El pasado 10 de enero se convirtió en una fecha oscura para el género tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez. Hoy, a casi un mes de aquel fatídico día, el luto no cesa y las redes sociales se han convertido en un santuario donde millones de seguidores lloran la ausencia de quien fuera el "Aventurero" de una generación.

La partida de Jiménez dejó proyectos inconclusos, escenarios vacíos y una tristeza profunda en sus colegas, quienes han dedicado las últimas semanas a rendirle homenajes en cada tarima.

Sin embargo, lo que comenzó como un duelo tradicional ha tomado un tinte místico y asombroso tras las recientes declaraciones de uno de sus amigos más cercanos y rivales de escenario: Giovanny Ayala.

Giovanny Ayala sorprendió al asegurar que Yeison Jiménez se le manifestó

En un reciente video que se publicó en redes sociales, Giovanny Ayala confesó haber tenido una experiencia única con el fallecido cantante. Ayala, quien compartió años de carrera y también momentos de tensión con Jiménez, aseguró que su colega "se le manifestó" de una forma que no puede explicar con palabras.

Según le video que compartió el pasado sábado 7 de febrero, él fue a visitar un cementerio en donde vivió muchas coincidencias sobre la muerte.

Allí, el experimentado artista aseguró que de manera casual coincidió con la tumba de otro cantante que había fallecido. Sin embargo, lo raro de la situación es que al ver la fecha en la que falleció, vio que era el 10 de enero, misma en la que murió Jiménez.

"Una historia extraordinariamente hermosa que pone los pelos de punta con casualidades que hicieron más especial la producción musical en la grabación de su video", publicó.

