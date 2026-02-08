CANAL RCN
Deportes

¿A qué hora será el show de entretiempo con Bad Bunny en el Super Bowl?

Este domingo se disputará el Super Bowl con un show de entretiempo que seguramente pasará a la historia.

Bad Bunny
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
11:30 a. m.
Este domingo 8 de febrero se disputará una nueva edición del Super Bowl en Estados Unidos, el evento deportivo más importante del fútbol americano y uno de los espectáculos televisivos más vistos del planeta.

Más allá del atractivo deportivo, la atención mundial también estará puesta en el show de medio tiempo, que en esta ocasión tendrá como artista principal al puertorriqueño Bad Bunny, una de las figuras más influyentes de la música latina en la actualidad.

La presentación del cantante boricua genera una enorme expectativa entre los fanáticos, no solo por su impacto global, sino por el estilo de sus shows y la magnitud que suele tener el espectáculo del entretiempo del Super Bowl. Se espera un despliegue escénico de alto nivel, con coreografías, invitados sorpresa y una producción pensada para audiencias de todo el mundo.

Horarios del partido y del show en Colombia

Los horarios del entretiempo son de especial interés para quienes quieren ver la presentación de Bad Bunny sin perderse el momento exacto. En Colombia, el inicio del partido está programado para las 18:30 (6:30 p. m.), mientras que el espectáculo del medio tiempo se espera entre las 20:00 y las 20:30 (8:00 p. m. y 8:30 p. m.).

El momento preciso del show dependerá del desarrollo de los dos primeros cuartos del encuentro, ya que el espectáculo comienza una vez finaliza la primera mitad del partido. Por eso, los organizadores manejan un rango estimado para el inicio de la presentación.

Un escenario de alto impacto y un artista histórico

El compromiso deportivo enfrentará a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers. Sin embargo, el show de medio tiempo promete robarse gran parte del protagonismo de la noche.

Para Bad Bunny, esta no será su primera aparición en este escenario. El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ya había participado en el espectáculo del Super Bowl en 2020, cuando fue invitado por Shakira y Jennifer López. Aquella actuación marcó un hito para la música latina en el evento, y ahora regresa como la figura central del show.

Su presencia como artista principal confirma el peso global del género urbano y la influencia que ha alcanzado la música latina en los últimos años. Por eso, millones de espectadores estarán pendientes no solo del resultado del partido, sino también de un espectáculo que promete quedar en la memoria de los fanáticos.

