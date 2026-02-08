CANAL RCN
Cáncer de colon: ¿se está convirtiendo en el más mortal entre adultos jóvenes?

El cáncer colorrectal se ha convertido en una preocupante tendencia, según recientes investigaciones.

febrero 08 de 2026
10:52 a. m.
El cáncer de colon es una proliferación de células que comienza en una parte del intestino grueso, llamada colon. Según expertos de Mayo Clinic, el cáncer de colon suele afectar a adultos mayores aunque puede ocurrir a cualquier edad.

Inicialmente este se genera por medio de grupos pequeños de células denominadas como pólipos que, aunque son benignos, pueden convertirse en cáncer de colon con el tiempo.

Aumento en el número de casos en los jóvenes

Según una reciente investigación, publicada por la revista médica JAMA, el cáncer colorrectal ha superado otros tipos de cáncer y es considerada como la principal causa de muerte por cáncer en personas menores de 50 años en Estados Unidos en 2023.

En dicho estudio se logró identificar que las muertes en personas de esta edad por este tipo de cáncer aumentaron en un 1,1% anual desde el año 2005. Es así como este tipo de cáncer que se consideró como la quinta causa de muerte de cáncer, ahora ocupa el primer lugar.

Así mismo, se identificó que, entre 1990 y 2023, más de 1,2 millones de personas murieron de cáncer en Estados Unidos antes de cumplir los 50 años. A su vez, otros tipos de cáncer se redujeron significativamente como el cáncer cerebral con un 0,3%, cáncer de mama con un 1,4%, leucemia con un 2,3% y cáncer de pulmón con 5,7%.

Síntomas del cáncer colorrectal

Según Mayo Clinic, muchas personas no poseen síntomas al inicio de la enfermedad ya que esto podría depender de su tamaño y la ubicación en el intestino grueso. Algunos de los principales síntomas que se pueden presentar son cambio en los hábitos intestinales, sangrado rectal o sangre en las heces, molestias continuas en la zona abdominal, sensación de que el intestino no se vacía por completo durante la defecación, debilidad, cansancio y pérdida de peso involuntaria.

Así mismo, los principales factores de riesgo son la edad avanzada, antecedentes familiares de este tipo de cáncer, enfermedades inflamatorias intestinales, síndromes hereditarios, dieta con bajo contenido de fibra, diabetes, obesidad, no hacer ejercicio regularmente, entre otros.

