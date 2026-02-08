Estas son las personas que deben actualizar el RUT para este año 2026: multas serán grandes

El RUT, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es el mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tienen obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en el país.

A diferencia de otros trámites que requieren una renovación periódica obligatoria, el RUT tiene una vigencia indefinida. Sin embargo, esta característica suele convertirse en un arma de doble filo para los contribuyentes, quienes, al no ver una fecha de vencimiento, olvidan que cualquier cambio en su realidad económica debe ser reportado de manera inmediata.

Estar inscrito en el RUT no solo es un requisito para declarar renta; es una llave de acceso al sistema formal. Sin él, es imposible celebrar contratos de prestación de servicios, abrir cuentas bancarias empresariales, emitir facturación electrónica o participar en licitaciones públicas.

La DIAN utiliza esta base de datos para segmentar a los contribuyentes según su actividad económica (Códigos CIIU) y asignarles "responsabilidades", como el recaudo del IVA o la retención en la fuente.

¿Quiénes deben actualizar el RUT en 2026?

Con el inicio del calendario fiscal 2026, la DIAN ha intensificado su vigilancia. El principal detonante de este año es el ajuste de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que para este periodo se ha fijado en $52.374.

Este incremento anual no es solo una cifra técnica; redefine quiénes superan los topes de ingresos para pasar de ser "no responsables de IVA" a ser "responsables", obligándolos a actualizar su RUT bajo el riesgo de ser sancionados de oficio.

Nuevos responsables de IVA: Personas que en 2025 superaron ingresos brutos de 3.500 UVT. Deben cambiar su código de responsabilidad (del 49 al 48) para comenzar a facturar electrónicamente.

Cambio de actividad económica: Si usted es un profesional independiente que decidió emprender un negocio comercial o cambió su fuente de ingresos principal, tiene el deber de modificar sus códigos CIIU.

Datos de contacto y ubicación: Mudanzas, cambios de correo electrónico o número de teléfono celular deben reportarse. La DIAN utiliza el correo registrado para notificaciones judiciales y administrativas; un correo desactualizado no lo exime de la responsabilidad de una notificación.

Contratistas del Estado: Quienes planeen renovar o firmar nuevos contratos en 2026 deben verificar que sus responsabilidades fiscales coincidan con el objeto del contrato.

Duras multas por omitir el RUT

La normativa colombiana es severa con la desactualización. Según el Estatuto Tributario, el no informar los cambios dentro del mes siguiente a su ocurrencia conlleva sanciones económicas.