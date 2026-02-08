“¿Para dónde vamos?”: personas en Córdoba no quieren abandonar sus casas en medio de la emergencia

En Caño Viejo Valparaíso, corregimiento del municipio de San Pelayo, cerca de 300 familias tienen la inundación en su casa. Sigue lloviendo y el nivel se mantiene en aumento. La mayoría de la gente prefiere no salir.

Jesús Padilla, uno de los damnificados, expresó lo siguiente: “¿Para dónde vamos a salir? Allá hice unos tambos y tengo madera. Con eso, hemos enganchado todas las cosas que tenemos y no ha habido necesitad de salir todavía. Ahí aguantamos”.

¿Por qué no quieren dejar sus casas?

La explicación, aunque difícil de entender, es para ellos muy sencilla. Otra de las afectadas, Luz Dary López, aseguró que debe quedarse y seguir pendiente. De lo contrario, correría el riesgo de perder las cosas.

“Usted sabe que hay familias que tienen las gallinitas y los marranos. ¿Cómo quedarían? Por eso es que la mayoría no quiere salir”, comentó el damnificado Miguel Montes.

San Pelayo es uno de los municipios más afectados cuando hay emergencias por intensas lluvias en la cuenca del Sinú; pero la gente nunca esperó vivir esta experiencia en febrero, cuando se supone que es temporada seca.

Avanza la entrega de ayudas humanitarias

Durante esta época, Córdoba ha sido uno de los departamentos más afectados. A medida que pasan los días, se eleva el nivel del agua que se ha llevado lo que había en las casas, comercios e iglesias.

La Cruz Roja ha estado hombro a hombro con los habitantes en la entrega de ayudas humanitarias. Algunas de las necesidades más urgentes han sido colchonetas, leche en polvo, frazadas, sábanas, comida y alimentos enlatados.

Desde Bogotá también se ha puesto un grano de arena. Siguen abiertos los canales para recibir donaciones. Además, las ayudas no solo han sido para las personas, sino también hacia los animales.

Luego del segundo día de la donatón impulsada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para ayudar a los animales en Córdoba, no solo se logró el objetivo, sino que se superó la meta. Fueron más de 4.2 toneladas de alimentos e insumos recaudados.