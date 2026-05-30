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¿Se despidió? El frío gesto de Macalister Silva con el que al parecer le dijo adiós a Millonarios

Macalister Silva anotó en la goleada de Millonarios sobre Atlético FC y su gesto ha dado mucho de qué hablar sobre una posible despedida.

Macalister
Foto: Win Sports

Noticias RCN

mayo 30 de 2026
09:15 a. m.
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Millonarios cerró la fase de grupos de la Copa BetPlay con una actuación demoledora tras imponerse con marcador de 1-8 sobre Atlético FC, en un partido ampliamente dominado por el conjunto bogotano. Sin embargo, más allá del resultado y la lluvia de goles, una escena protagonizada por David Macalister Silva terminó robándose parte de la atención entre los aficionados azules.

El mediocampista, considerado por muchos como el último gran ídolo de la institución y una de las figuras más representativas del club en los últimos años, anotó uno de los tantos del compromiso. Lo llamativo llegó después de su celebración, o más exactamente, de la ausencia de ella.

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Macalister optó por una reacción sobria. Agradeció mirando al cielo, evitó una celebración efusiva y realizó algunos gestos que rápidamente comenzaron a interpretarse como una posible señal de despedida. La imagen dejó múltiples interrogantes entre los seguidores ‘embajadores’, especialmente por el contexto contractual y deportivo que atraviesa el jugador.

¿Está cerca el final de Macalister Silva en Millonarios?

El panorama alrededor del volante no es sencillo. David Macalister Silva finaliza contrato con Millonarios durante este mes de junio y, por ahora, su continuidad en la institución no parece encaminada.

El rendimiento del futbolista durante el último semestre ha sido objeto de debate entre la hinchada y los analistas del fútbol colombiano. A esto se suma el irregular desempeño colectivo del equipo, marcado por resultados adversos y objetivos incumplidos en diferentes competencias.

Aunque no existe una comunicación oficial sobre una eventual salida, el escenario actual ha alimentado las especulaciones sobre un posible cierre de ciclo para uno de los referentes más importantes del club capitalino.

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Precisamente por eso, cualquier gesto del jugador adquiere un significado especial para una afición que lo identifica como símbolo de entrega, liderazgo y sentido de pertenencia.

¿Qué interpretaron los hinchas tras su particular reacción?

Las redes sociales no tardaron en reaccionar luego del compromiso. Muchos aficionados coincidieron en que la actitud de Macalister transmitió sensaciones distintas a las habituales después de convertir un gol con la camiseta azul.

Algunos interpretaron el momento como un mensaje silencioso, una muestra de introspección o incluso una señal emocional ante la incertidumbre sobre su futuro. Otros prefirieron la cautela, argumentando que el jugador simplemente vivió el instante desde la reflexión y la gratitud.

Lo cierto es que el episodio dejó conversación abierta entre los seguidores de Millonarios. En un momento en el que su renovación parece distante, cada imagen, cada gesto y cada aparición pública del capitán toma una relevancia mayor.

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Mientras el club define decisiones importantes para el segundo semestre, el futuro de David Macalister Silva continúa siendo uno de los temas que más expectativa genera en el entorno del cuadro albiazul.

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