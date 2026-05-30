¡Jonas Vingegaard ganó la etapa 20 y es campeón del Giro de Italia 2026!

El Giro de Italia 2026 prácticamente tiene dueño. El danés Jonas Vingegaard se impuso este sábado en la etapa 20 de la competencia, una exigente jornada con llegada en alto en Piancavallo, y quedó convertido en campeón virtual de la carrera a falta únicamente del tradicional cierre en Roma.

En una actuación de autoridad, el corredor escandinavo firmó su quinta victoria parcial en esta edición de la ‘Corsa Rosa’, consolidando un dominio que marcó gran parte de la competencia. Salvo un imprevisto de grandes proporciones en la jornada final, Vingegaard celebrará este domingo su primer título en el Giro de Italia.

La penúltima etapa también dejó una noticia alentadora para el ciclismo colombiano. Egan Bernal mostró un rendimiento sólido en la montaña y desempeñó un papel importante en el desenlace del recorrido, trabajando en los kilómetros finales para respaldar a su compañero de equipo en un tramo decisivo de la carrera.

El colombiano cruzó la línea de meta a 1 minuto y 25 segundos del vencedor de la etapa, dejando una imagen competitiva en una de las jornadas más complejas del recorrido italiano.

¿Qué representa este triunfo para Jonas Vingegaard?

La victoria del danés no significa solamente la conquista de una gran vuelta más en su palmarés. Su actuación en Italia lo coloca a las puertas de un lugar reservado para nombres históricos del ciclismo mundial.

Con este resultado, Jonas Vingegaard está a un paso de convertirse en el octavo corredor en la historia capaz de ganar las tres grandes vueltas por etapas: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.

El corredor europeo ya había conquistado el Tour de Francia en 2022 y 2023, además de coronarse campeón de la Vuelta a España en 2025. Ahora, en su primera participación en el Giro, logró imponer condiciones desde las jornadas decisivas para acercarse a un registro reservado para leyendas como Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

¿Cómo fue el rendimiento de Egan Bernal en la etapa decisiva?

Más allá del protagonismo de Vingegaard, la actuación de Egan Bernal dejó aspectos destacados para analizar. El corredor colombiano evidenció buenas sensaciones físicas en la montaña y respondió con fortaleza en una etapa que exigió resistencia, estrategia y manejo del esfuerzo.

Su trabajo en la parte final del recorrido ayudó a fortalecer el desempeño colectivo del equipo en una jornada marcada por los ataques y las diferencias entre los favoritos.

Aunque no peleó por la victoria parcial, Bernal logró mantenerse competitivo frente a varios nombres importantes del pelotón, cerrando una etapa de alto nivel con señales positivas de cara a sus próximos desafíos.

Con Roma esperando el desenlace oficial del Giro, todo apunta a que Jonas Vingegaard celebrará un título histórico, mientras Egan Bernal termina la competencia dejando argumentos que invitan al optimismo sobre su presente deportivo.