Klopp sigue extrañando a Luis Díaz: nuevo papelón y eliminación del Liverpool

Un golazo del japonés Kaoru Mitoma en el tiempo adicional permitió al Brighton eliminar al vigente campeón Liverpool (2-1), este domingo en dieciseisavos de la Copa de Inglaterra.

Los Reds continúan en una dinámica negativa y se dejaron en Brighton una de sus mejores opciones de finalizar la presente temporada con un título.

El equipo dirigido por Jürgen Klopp se puso por delante a la media hora de juego con un tanto al contraataque de Harvey Elliott, que ya fue decisivo en la ronda precedente ante el Wolverhampton (1-0).

Pero antes del descanso (39), en un córner mal despejado, una volea de Tariq Lamptey desde 22 metros fue desviada por Lewis Dunk, tomando al arquero Alisson a contrapie.

Cuando parecía que el duelo finalizaba en empate, después de que el brasileño Fabinho se salvara de la tarjeta roja en una entrada por detrás, llegó el tanto local.

Autor de seis goles y dos pases decisivos en los últimos once partidos, Mitoma es el símbolo del Brighton, recuperado de la salida de su técnico Graham Porter al Chelsea y que ahora es dirigido con éxito por Roberto de Zerbi.

En una falta el balón llegó al ecuatoriano Pervis Estupiñán, que colgó para que Mitoma controlara y eliminara a Joe Gomez antes de marcar sin dejar caer el balón con el exterior del pie derecho (90+2).

