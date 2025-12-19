Luto profundo: estrella de la NASCAR murió junto a su esposa y sus hijos tras trágico accidente aéreo

El mundo del automovilismo se encuentra de luto debido a que uno de sus expilotos insignia murió, junto a su esposa y sus dos hijos, tras un accidente aéreo que se presentó en Carolina del Norte, en Estados Unidos.

Greg Biffle, el oriundo de Vancouver, Washington, Estados Unidos, que obtuvo 19 victorias en la Copa NASCAR, perdió la vida a sus 55 años, en el aeropuerto de Statesville.

El siniestro ocurrió el pasado jueves 18 de diciembre de 2025, sobre las 10:20 de la mañana de Carolina del Norte, de acuerdo a lo que se ha revelado.

Así fue el accidente aéreo en el que murió Greg Biffle, la estrella de la NASCAR, junto a su esposa y sus dos hijos

Greg Biffle tenía pensado viajar desde el aeropuerto regional de Carolina del Norte, junto a su esposa, sus dos hijos y otras tres personas.

Fue así como una aeronave Cessna C550, que era de su propiedad, despegó, pero presentó problemas a los pocos minutos e intentó aterrizar casi que de inmediato.

Sin embargo, durante el aterrizaje se estrelló, se incendió y todas las personas a bordo fallecieron.

Este fue el mensaje con el que la NASCAR despidió a Greg Biffle, uno de sus expilotos insignia

Después de que las autoridades confirmaron la muerte de Greg Biffle y sus familiares, la NASCAR emitió un sentido mensaje en sus redes sociales.

"La NASCAR está devastada por la trágica pérdida de Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma, su hijo Ryder, Craig Wadsworth y Dennis y Jack Dutton, en un accidente aéreo fatal", se inició redactando.

"Greg era más que un piloto campeón, era un miembro querido de la comunidad NASCAR, un competidor feroz y un amigo de muchos. Su pasión por las carreras, su integridad y su compromiso con los fanáticos y otros competidores tuvieron un impacto duradero en el deporte. Nuestros pensamientos y más profundas condolencias van para toda su familia, amigos y todos los que fueron conmovidos por su vida", se concluyó.