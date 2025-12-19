CANAL RCN
Deportes

Luto profundo: estrella de la NASCAR murió junto a su esposa y sus hijos tras trágico accidente aéreo

El accidente ocurrió en el aeropuerto de Statesville, localizado en Carolina del Norte.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
03:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del automovilismo se encuentra de luto debido a que uno de sus expilotos insignia murió, junto a su esposa y sus dos hijos, tras un accidente aéreo que se presentó en Carolina del Norte, en Estados Unidos.

Greg Biffle, el oriundo de Vancouver, Washington, Estados Unidos, que obtuvo 19 victorias en la Copa NASCAR, perdió la vida a sus 55 años, en el aeropuerto de Statesville.

Reconocida periodista deportiva fue encontrada sin vida, junto a su esposo, en su casa: esto se reportó
RELACIONADO

Reconocida periodista deportiva fue encontrada sin vida, junto a su esposo, en su casa: esto se reportó

El siniestro ocurrió el pasado jueves 18 de diciembre de 2025, sobre las 10:20 de la mañana de Carolina del Norte, de acuerdo a lo que se ha revelado.

Así fue el accidente aéreo en el que murió Greg Biffle, la estrella de la NASCAR, junto a su esposa y sus dos hijos

Greg Biffle tenía pensado viajar desde el aeropuerto regional de Carolina del Norte, junto a su esposa, sus dos hijos y otras tres personas.

Fue así como una aeronave Cessna C550, que era de su propiedad, despegó, pero presentó problemas a los pocos minutos e intentó aterrizar casi que de inmediato.

Sin embargo, durante el aterrizaje se estrelló, se incendió y todas las personas a bordo fallecieron.

Este fue el mensaje con el que la NASCAR despidió a Greg Biffle, uno de sus expilotos insignia

Después de que las autoridades confirmaron la muerte de Greg Biffle y sus familiares, la NASCAR emitió un sentido mensaje en sus redes sociales.

Conmoción en el fútbol ecuatoriano: asesinan a tiros a jugador del Barcelona
RELACIONADO

Conmoción en el fútbol ecuatoriano: asesinan a tiros a jugador del Barcelona

"La NASCAR está devastada por la trágica pérdida de Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma, su hijo Ryder, Craig Wadsworth y Dennis y Jack Dutton, en un accidente aéreo fatal", se inició redactando.

"Greg era más que un piloto campeón, era un miembro querido de la comunidad NASCAR, un competidor feroz y un amigo de muchos. Su pasión por las carreras, su integridad y su compromiso con los fanáticos y otros competidores tuvieron un impacto duradero en el deporte. Nuestros pensamientos y más profundas condolencias van para toda su familia, amigos y todos los que fueron conmovidos por su vida", se concluyó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz ya vive el Mundial 2026 y el esperado choque ante Cristiano Ronaldo

Junior de Barranquilla

Este sería el primer refuerzo de Junior de Barranquilla tras conquistar la Liga BetPlay: pedían millonada

Independiente Santa Fe

Así juega Franco Fagúndez, el atacante extranjero que sería el primer fichaje de Santa Fe

Otras Noticias

Estados Unidos

Dos artistas colombianos aparecen en la lista de canciones favoritas de Barack Obama en 2025

El expresidente de Estados Unidos compartió en sus redes sociales su resumen de 2025 en libros, películas y canciones, con la sorpresiva aparición de dos artistas colombianos.

Donald Trump

Contundente mensaje de Trump sobre una guerra con Venezuela: “No lo descarto”

En una entrevista telefónica, le preguntaron si contemplaba esta posibilidad.

Trabajo

Estos son los casos donde los trabajadores tienen derecho a indemnización y liquidación tras renunciar

ELN

Aterradora cifra: 393 ataques con drones se han registrado en un año en Colombia

Enfermedades

¿Hinchazón por la comida navideña?: expertos explican cómo reducir los síntomas