CANAL RCN
Tendencias

El papá de Luis Díaz presenta 'El Polvo de la Vecina', su nuevo tema decembrino

El papá de Luis Díaz, el ‘Mane’ Díaz, lanzó un nuevo tema musical con video producido que causó revuelo en redes.

Mane Díaz
Foto: Mane Díaz | YouTube

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
05:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Manuel Díaz, más conocido en el mundo del fútbol como el padre de la estrella colombiana Luis Díaz, volvió a ser protagonista en las redes sociales, pero esta vez lejos de las canchas. ‘Mane’ Díaz lanzó recientemente un nuevo sencillo musical acompañado de su primer video producido para la temporada decembrina, una apuesta que rápidamente captó la atención del público por el tono particular de su letra y su marcado estilo festivo.

Aunque no es la primera vez que incursiona en la música ni el primer tema que comparte en su canal de YouTube, este lanzamiento marca un paso diferente en su faceta artística. La canción, titulada “El Polvo de la Vecina”, fue grabada junto al acordeonero Dani Salazar y cuenta con un videoclip que refuerza el ambiente popular y jocoso que caracteriza la propuesta del guajiro.

Mane Díaz rompió el silencio tras la muerte de Diogo Jota: así lo despidió
RELACIONADO

Mane Díaz rompió el silencio tras la muerte de Diogo Jota: así lo despidió

Un lanzamiento que dio de qué hablar por su letra y estilo

Desde su publicación, el tema ha generado múltiples reacciones en redes sociales, especialmente por la curiosa letra elegida, que mezcla picardía, humor y referencias cotidianas propias del folclor costeño. Para algunos usuarios, se trata de una canción hecha para animar reuniones decembrinas; para otros, un contenido que despierta debate por su tono explícito y su enfoque desenfadado.

Más allá de las opiniones divididas, lo cierto es que ‘Mane’ Díaz logró captar la atención del público y posicionar su canción en la conversación digital. El videoclip, grabado con una producción más elaborada que sus trabajos anteriores, refleja su intención de tomarse con mayor seriedad esta etapa musical, aprovechando el alcance que hoy le permiten las plataformas digitales.

Mane Díaz encendió los rumores sobre el futuro de ‘Lucho’ en Liverpool
RELACIONADO

Mane Díaz encendió los rumores sobre el futuro de ‘Lucho’ en Liverpool

El respaldo de Luis Díaz y el impacto en redes sociales

Uno de los factores que impulsó la difusión del tema fue el respaldo público de Luis Díaz, actual futbolista del Bayern Múnich, quien no dudó en pedir apoyo para su padre a través de sus redes sociales. El extremo colombiano compartió la canción en sus historias de Instagram, invitando a sus seguidores a escucharla y generando un efecto inmediato en visualizaciones y comentarios.

El gesto del futbolista fue bien recibido por muchos usuarios, quienes destacaron el apoyo familiar y la cercanía que mantiene con sus raíces. Para ‘Mane’ Díaz, este impulso representa una vitrina importante para seguir desarrollando su proyecto musical, especialmente en una época del año donde las canciones festivas suelen tener mayor circulación.

Luis Díaz ya vive el Mundial 2026 y el esperado choque ante Cristiano Ronaldo
RELACIONADO

Luis Díaz ya vive el Mundial 2026 y el esperado choque ante Cristiano Ronaldo

Con este nuevo lanzamiento, el padre del futbolista colombiano vuelve a demostrar que su nombre no solo está ligado al deporte, sino también a una faceta artística que, para bien o para mal, sigue dando de qué hablar en el panorama digital.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Famoso actor confesó que fue diagnosticado con VIH: "hoy rompo este silencio"

Estados Unidos

Dos artistas colombianos aparecen en la lista de canciones favoritas de Barack Obama en 2025

Educación

El colegio en Bogotá donde los niños aprenden con animales y una granja dentro del campus

Otras Noticias

Artistas

"Esto es muy difícil": conmovedora reacción de Westcol tras la muerte de la influencer que empezó con él

Westcol envió un sentido mensaje de condolencias tras la muerte de Mayits, la joven influencer.

Donald Trump

Estados Unidos no dañará ninguna relación con Colombia "por culpa de Petro": esto dijeron

Aseguraron que Washington no permitirá que los enfrentamientos con el presidente afecten un vínculo que considera estratégico.

Bancolombia

Bancolombia saca remates de celulares y electrodomésticos: estos son los descuentos que tienen

Independiente Medellín

Reveladoras imágenes de horas previas a los desmanes en el Atanasio Girardot

Enfermedades

¿Hinchazón por la comida navideña?: expertos explican cómo reducir los síntomas