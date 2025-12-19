José Enamorado podría irse de Junior: el gigante argentino que busca al delantero

José Enamorado se ha convertido en uno de los nombres propios del cierre del campeonato colombiano. Su impacto en la gran final con Junior de Barranquilla no solo fue determinante para la consagración rojiblanca, sino que también lo proyectó al radar internacional. Con apenas 26 años, el delantero atraviesa el mejor momento de su carrera y su continuidad en el club barranquillero empieza a ser una incógnita ante el interés que despierta fuera del país.

El atacante fue decisivo en la serie definitiva frente a Deportes Tolima, donde firmó tres goles de altísimo nivel en los dos partidos de la final del FPC. Más allá de las cifras, Enamorado se destacó por su personalidad en los momentos clave, su capacidad para romper defensas cerradas y su protagonismo constante en el frente de ataque. Un rendimiento que no pasó desapercibido en el continente.

River Plate sigue de cerca al campeón con Junior

El gran impacto de José Enamorado ya llegó hasta Argentina. Según informó el periodista Sebastián Srur, el nombre del atacante colombiano fue puesto sobre la mesa de River Plate, uno de los clubes más importantes de Sudamérica, que actualmente analiza alternativas para reforzar su zona ofensiva. Si bien todavía no se han iniciado negociaciones formales, el interés existe y el perfil del jugador encaja dentro de las opciones que maneja el conjunto de Núñez.

River, habitual protagonista en torneos internacionales, valora el presente del delantero rojiblanco, su edad y su margen de crecimiento. Enamorado combina potencia, desequilibrio y gol, cualidades que suelen ser altamente cotizadas en el mercado argentino, especialmente cuando se trata de futbolistas que ya demostraron personalidad en instancias definitivas.

Junior espera una decisión y apunta a una venta importante

Actualmente, José Enamorado tiene un valor de mercado cercano a 1.800.000 euros, aunque desde Junior de Barranquilla consideran que su reciente rendimiento y su rol protagónico en la obtención del título justifican una cifra superior. En el club son conscientes de que una eventual salida podría representar un ingreso significativo, pero también saben que perderían a una de sus grandes figuras del momento.

La última palabra la tendrá Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, quien deberá evaluar si el colombiano encaja en su proyecto deportivo y si el club está dispuesto a avanzar en una negociación que, de concretarse, no sería sencilla. Mientras tanto, Enamorado disfruta del título, del reconocimiento y de un presente que lo posiciona como uno de los atacantes más atractivos del fútbol colombiano.

El mercado apenas comienza a moverse y el futuro del delantero sigue abierto. Lo cierto es que, tras un cierre de campeonato memorable, José Enamorado ya no es solo una figura del Junior campeón, sino un nombre que empieza a ganar peso en el escenario sudamericano.