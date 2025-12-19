CANAL RCN
Colombia

"Esto es muy difícil": conmovedora reacción de Westcol tras la muerte de la influencer que empezó con él

Westcol envió un sentido mensaje de condolencias tras la muerte de Mayits, la joven influencer.

Foto: @westcol y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
05:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Westcol, el reconocido streamer colombiano, se encuentra conmocionado tras la muerte de una influencer que inició con él.

María José Calderón, conocida en las redes sociales como Mayits, falleció tras un trágico accidente de tránsito, en Medellín.

Murió una influencer colombiana que inició junto a Westcol: tenía tan solo 23 años
RELACIONADO

Murió una influencer colombiana que inició junto a Westcol: tenía tan solo 23 años

La influencer de 23 años se movilizaba en una moto que colisionó con un camión. Por lo tanto, quedó con graves heridas y, a pesar de que fue trasladada a un centro hospitalario cercano, no pudo recuperarse.

La noticia fue confirmada por Fénix, una academia a la que Mayits asistía y, posteriormente, en un stream, Westcol se pronunció.

Este fue el conmovedor mensaje de Westcol tras la muerte de Mayits, la influencer que empezó con él

En una de sus últimas transmisiones, Westcol reconoció que para él era muy difícil hablar de la muerte de Mayits y la recordó como una de las primeras personas que creyó en el streaming en Colombia.

"Hubo una noticia muy fuerte y, realmente, esto es muy difícil hablarlo. Yo no sé por qué diciembre ha sido tan duro en muchas cosas. Lamentablemente, una persona que fue parte del proceso de nosotros y de nuestro crecimiento, que estuvo cuando apenas estaba creciendo el streaming y que la conocimos porque estuvo mucho tiempo en una academia de baile y nos ayudó mucho en todos nuestros proyectos, falleció en un accidente", dijo Westcol.

"Esto es muy duro porque ella estuvo en el principio de todo. Nosotros no hablábamos hace como un año en persona, pero por mensajes sí habíamos intercambiado varios mensajes. Entonces sean muy prudentes y tiren energía positiva que yo sé que allá arriba ella lo va a estar viendo y escuchando", agregó.

Fénix, la academia de baile a la que asistía Mayits, la influencer colombiana, lamentó su fallecimiento

En un post del pasado 18 de diciembre de 2025, Fénix, la academia de baile, le envió un mensaje de condolencias a la familia de Mayits y resaltó su calidad humana.

Murió reconocida influencer tras caer de un décimo piso: su pareja fue capturada
RELACIONADO

Murió reconocida influencer tras caer de un décimo piso: su pareja fue capturada

"Su paso por nuestra academia marcó corazones y su esencia vivirá para siempre en cada recuerdo, en cada enseñanza, en cada baile compartido", escribieron.

"Acompañamos con todo nuestro amor a su familia, seres queridos y amigos en este momento tan difícil", añadieron.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Petro

Niegan la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y le tumbaron dos delitos

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría logra anular preacuerdo que buscaba drástica rebaja de pena en caso de doble homicidio

Soacha

Se aprobó el cobro de la tarifa de aseo para habitantes de la zona rural de Soacha: advierte alcalde

Otras Noticias

Donald Trump

Estados Unidos no dañará ninguna relación con Colombia "por culpa de Petro": esto dijeron

Aseguraron que Washington no permitirá que los enfrentamientos con el presidente afecten un vínculo que considera estratégico.

Bancolombia

Bancolombia saca remates de celulares y electrodomésticos: estos son los descuentos que tienen

Por medio de 360 Bancolombia se dio a conocer un catálogo extenso de artículos.

Independiente Medellín

Reveladoras imágenes de horas previas a los desmanes en el Atanasio Girardot

Artistas

Famoso actor confesó que fue diagnosticado con VIH: "hoy rompo este silencio"

Enfermedades

¿Hinchazón por la comida navideña?: expertos explican cómo reducir los síntomas