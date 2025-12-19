"Esto es muy difícil": conmovedora reacción de Westcol tras la muerte de la influencer que empezó con él

Westcol, el reconocido streamer colombiano, se encuentra conmocionado tras la muerte de una influencer que inició con él.

María José Calderón, conocida en las redes sociales como Mayits, falleció tras un trágico accidente de tránsito, en Medellín.

La influencer de 23 años se movilizaba en una moto que colisionó con un camión. Por lo tanto, quedó con graves heridas y, a pesar de que fue trasladada a un centro hospitalario cercano, no pudo recuperarse.

La noticia fue confirmada por Fénix, una academia a la que Mayits asistía y, posteriormente, en un stream, Westcol se pronunció.

Este fue el conmovedor mensaje de Westcol tras la muerte de Mayits, la influencer que empezó con él

En una de sus últimas transmisiones, Westcol reconoció que para él era muy difícil hablar de la muerte de Mayits y la recordó como una de las primeras personas que creyó en el streaming en Colombia.

"Hubo una noticia muy fuerte y, realmente, esto es muy difícil hablarlo. Yo no sé por qué diciembre ha sido tan duro en muchas cosas. Lamentablemente, una persona que fue parte del proceso de nosotros y de nuestro crecimiento, que estuvo cuando apenas estaba creciendo el streaming y que la conocimos porque estuvo mucho tiempo en una academia de baile y nos ayudó mucho en todos nuestros proyectos, falleció en un accidente", dijo Westcol.

"Esto es muy duro porque ella estuvo en el principio de todo. Nosotros no hablábamos hace como un año en persona, pero por mensajes sí habíamos intercambiado varios mensajes. Entonces sean muy prudentes y tiren energía positiva que yo sé que allá arriba ella lo va a estar viendo y escuchando", agregó.

Fénix, la academia de baile a la que asistía Mayits, la influencer colombiana, lamentó su fallecimiento

En un post del pasado 18 de diciembre de 2025, Fénix, la academia de baile, le envió un mensaje de condolencias a la familia de Mayits y resaltó su calidad humana.

"Su paso por nuestra academia marcó corazones y su esencia vivirá para siempre en cada recuerdo, en cada enseñanza, en cada baile compartido", escribieron.

"Acompañamos con todo nuestro amor a su familia, seres queridos y amigos en este momento tan difícil", añadieron.