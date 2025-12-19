CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos amplía sanciones contra entorno familiar y presuntos socios de Nicolás Maduro

Las medidas, adoptadas por el Departamento del Tesoro, buscan, según Washington, debilitar las redes que respaldan actividades ilícitas vinculadas al gobierno venezolano.

Nicolás Madu
Foto: Facebook Nicolás Maduro

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
05:50 p. m.
Estados Unidos anunció este viernes un nuevo paquete de sanciones dirigido contra familiares y presuntos colaboradores cercanos a Nicolás Maduro.

EE. UU. amplía sanciones a más familiares de Maduro

Las medidas, adoptadas por el Departamento del Tesoro, buscan, según Washington, debilitar las redes que respaldan actividades ilícitas vinculadas al gobierno venezolano.

Entre los sancionados figura nuevamente Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, quien ya había sido detenido y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, y posteriormente liberado en un canje de prisioneros.

Malpica Flores fue incluido otra vez en la lista de sanciones el pasado 11 de diciembre. Ahora, las restricciones se extienden a su círculo familiar más cercano: su madre, su padre, su esposa, una hermana y una hija.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las personas sancionadas “apuntalan el narcoestado delincuente de Nicolás Maduro”, y aseguró que Washington no permitirá que Venezuela continúe, según sus palabras, “inundando a nuestra nación con drogas mortales”.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes y la prohibición de realizar transacciones financieras bajo jurisdicción estadounidense.

Estados Unidos sostiene que Maduro sería el jefe del denominado “cártel de los Soles”, una estructura que, de acuerdo con las autoridades norteamericanas, estaría integrada por miembros de las fuerzas armadas venezolanas y vinculada al tráfico de drogas y al respaldo de organizaciones criminales dentro y fuera del país.

En ese marco, Washington elevó hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Además de las sanciones financieras, el gobierno estadounidense mantiene una ofensiva militar contra embarcaciones que, según afirma, transportan drogas en el Caribe y el Pacífico.

Estas operaciones, descritas como inéditas por su alcance, han dejado más de 100 muertos, aunque Washington no ha presentado públicamente pruebas que respalden sus acusaciones. En paralelo, Estados Unidos informó sobre la incautación de un petrolero sancionado que llevaba crudo venezolano.

Las acciones contra el entorno de Maduro también se enmarcan en procesos judiciales abiertos en Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, recordó que existe una causa penal contra Maduro en el Distrito Sur de Nueva York.

Junto a las sanciones contra los familiares de Malpica Flores, el Departamento del Tesoro ya había incluido el 11 de diciembre al abogado panameño Ramón Carretero, y ahora sumó a dos de sus familiares: Roberto Carretero Napolitano y Vicente Luis Carretero Napolitano, sin precisar el vínculo exacto entre ellos.

