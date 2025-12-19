Reveladoras imágenes de horas previas a los desmanes en el Atanasio Girardot

En las últimas horas salieron a la luz nuevas imágenes que aportan más claridad sobre lo ocurrido en el estadio Atanasio Girardot en la previa de los graves desmanes registrados tras la final de la Copa BetPlay 2025, disputada entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. Los hechos, que terminaron en una batalla campal entre hinchas de ambos equipos, siguen generando rechazo y preocupación en la ciudad, mientras las autoridades avanzan en la identificación de los responsables.

El material audiovisual, difundido públicamente, deja en evidencia situaciones que se presentaron horas antes del pitazo inicial y que, según las autoridades, habrían sido determinantes para el posterior estallido de violencia. Las imágenes muestran cómo un grupo de aficionados logró ingresar al escenario deportivo con elementos que están expresamente prohibidos por los protocolos de seguridad vigentes para este tipo de eventos.

Videos revelan el ingreso de objetos prohibidos y fallas en el control

En los registros se observa a hinchas entrando por diferentes accesos del estadio con objetos contundentes, pólvora y otros elementos que no deberían haber superado los filtros de seguridad. Incluso, algunos de ellos intentan ocultar el material para evadir los controles, lo que pone en entredicho la efectividad de los protocolos aplicados ese día.

Las imágenes también muestran momentos de tensión cuando personal de logística y seguridad intenta impedir el ingreso irregular. Lejos de acatar las normas, algunos individuos identificados como líderes de barras habrían reaccionado con amenazas directas hacia quienes cumplían con su labor, generando un ambiente hostil y difícil de manejar incluso antes del inicio del encuentro.

El alcalde Federico Gutiérrez señaló a los responsables

Fue el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien reveló públicamente los videos a través de sus canales oficiales. Acompañando las imágenes, el mandatario fue contundente al señalar que “estos son los responsables de la violencia en el estadio”, dejando claro que no se trata de hechos aislados, sino de acciones premeditadas.

Gutiérrez aseguró que el material ya está siendo analizado por las autoridades competentes y que se tomarán medidas ejemplares contra los involucrados, incluyendo sanciones administrativas y posibles acciones penales. El objetivo, según indicó, es evitar que este tipo de situaciones se repitan y garantizar que el fútbol vuelva a ser un espacio seguro para las familias.

Los desmanes en el Atanasio Girardot reabrieron el debate sobre el manejo de la seguridad en eventos deportivos de alto riesgo. Mientras avanzan las investigaciones, las nuevas imágenes confirman que la violencia no fue espontánea, sino el resultado de fallas en los controles y de comportamientos organizados que hoy están bajo la lupa de la justicia y las autoridades locales.