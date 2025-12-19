El sueldo en 2026 que le haría declarar renta, de acuerdo a la última UVT establecida por la DIAN

El pasado 15 de diciembre, la Dian oficializó por medio de la resolución número 000238 el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) para el año 2026. Se fijó en $52.374 a partir del 1 de enero, lo cual será clave para los contribuyentes que declaran renta en Colombia.

Este trámite, el cual se presenta cada año, funciona para que los contribuyentes informen a la Dian sobre sus ingresos, patrimonio y movimientos económicos obtenidos durante el año anterior. Con base en esta información, la entidad determina si existe un impuesto a pagar y fija los plazos para cumplir con esta obligación tributaria.

¿Quiénes deben declarar renta en Colombia?

De acuerdo a lo establecido por la Dian, personas naturales y jurídicas están obligadas a declarar renta siempre y cuando cumplan con alguno de estos requisitos durante el año anterior.

Haber recibido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT.

Poseer un patrimonio mayor a 4.500 UVT.

Haber realizado consignaciones bancarias, compras, consumos o pagos con tarjeta de crédito que superen las 1.400 UVT.

En este contexto, el salario hace parte de los ingresos que se tienen en cuenta para definir si una persona debe declarar renta en 2026.

¿Qué salario obliga a declarar renta en 2026?

Con el valor de la UVT fijado para 2026, el tope de 1.400 UVT equivale a 73.323.600 pesos anuales, lo que corresponde a un ingreso mensual aproximado de 6.110.300 pesos obtenidos durante 2025. En consecuencia, quienes hayan recibido este salario cada mes, o una cifra superior, estarán obligados a declarar renta en 2026.

Es importante señalar que si se supera el valor mencionado anteriormente, también se deberá declarar renta, aunque el ingreso mes a mes no haya sido regular.