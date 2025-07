¿De cuánto fue la oferta que rechazó el Liverpool por Luis Díaz desde el Bayern?

El futuro de Luis Díaz continúa siendo una incógnita en el mercado de fichajes, mientras los rumores en Europa crecen cada día. En las últimas horas, trascendió que el Liverpool habría rechazado una oferta formal del Bayern Múnich por el delantero colombiano, quien aún no ha renovado su contrato con el club inglés.

Según información publicada por el reconocido medio The Athletic, el conjunto alemán ofreció 67.5 millones de euros por el guajiro, pero la propuesta fue desestimada de inmediato por los ‘Reds’.

Aunque su contrato con Liverpool está vigente hasta mediados de 2027, el atacante nacido en La Guajira aún no ha conseguido una mejora salarial, algo que ya empieza a generar incomodidad en su entorno. Díaz fue clave en la última temporada de los ‘Reds’, y su rol dentro del equipo parece ser indispensable para el nuevo proyecto deportivo del club, que acaba de coronarse campeón de la Premier League.

Bayern insiste, pero Liverpool lo valora por encima de los 100 millones

Más allá de la oferta inicial, todo apunta a que el Bayern Múnich no se rinde y estaría preparando una nueva ofensiva económica para quedarse con los servicios del extremo colombiano. Sin embargo, desde Inglaterra son claros: el jugador está tasado en más de 100 millones de euros, y cualquier oferta inferior no será considerada. Esta cifra, según reportes, no responde únicamente a su rendimiento deportivo, sino también a criterios financieros y contables dentro del club.

Luis Díaz, por su parte, habría manifestado su deseo de buscar una salida, lo que podría abrir un complejo escenario de negociación. Mientras tanto, la incertidumbre continúa, y los aficionados del Liverpool siguen a la expectativa de si podrán disfrutar una temporada más del talento del colombiano o si finalmente se concretará su partida al fútbol alemán.