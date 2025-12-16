CANAL RCN
Deportes

Así quedó el palmarés del fútbol colombiano tras título del Junior

Con el título de Junior de Barranquilla este martes, así quedó el palmarés de los clubes del FPC.

diciembre 16 de 2025
09:29 p. m.
Junior de Barranquilla escribió una nueva página dorada en su historia este martes 16 de diciembre, al consagrarse campeón del fútbol colombiano y alcanzar su undécimo título de Liga, un logro que lo consolida definitivamente entre los clubes más grandes y tradicionales del país. En una temporada marcada por la regularidad, la jerarquía en los momentos clave y una notable fortaleza como local, el conjunto rojiblanco volvió a celebrar una estrella que ratifica su peso histórico en el Fútbol Profesional Colombiano.

El equipo barranquillero supo construir su camino al título con equilibrio entre experiencia y talento joven, mostrando carácter en las instancias decisivas y una identidad clara dentro del campo. A lo largo del semestre, Junior fue un equipo competitivo, con variantes tácticas y una nómina que respondió cuando más se le exigió. El título no solo premia el trabajo del plantel y el cuerpo técnico, sino también la paciencia de una hinchada que nunca dejó de acompañar.

Un título que reafirma la grandeza rojiblanca

Con esta nueva consagración, Junior llegó a once títulos de Liga, una cifra que lo coloca en un lugar privilegiado dentro del palmarés nacional. La estrella obtenida en 2025 tiene un valor especial, pues se da en un contexto de alta competitividad, con clubes históricamente fuertes que exigieron hasta el final.

Barranquilla volvió a vestirse de fiesta y el Metropolitano fue testigo de una celebración que trasciende lo deportivo. Junior no solo ganó un campeonato: reafirmó su identidad, su fortaleza institucional y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Cada estrella ha marcado una generación distinta, y esta no es la excepción, pues consolida un proyecto que apuntó alto desde el inicio del semestre.

Junior y su lugar en la historia del fútbol colombiano

El undécimo título permite al club rojiblanco escalar posiciones en la tabla histórica de campeones y mantenerse en la conversación permanente sobre los equipos más laureados del país. A continuación, el palmarés actualizado de títulos de Liga colombiana, ordenado de mayor a menor:

  1. Atlético Nacional – 18 Ligas
  2. Millonarios – 16 Ligas
  3. América de Cali – 15 Ligas
  4. Junior de Barranquilla – 11 Ligas
  5. Deportivo Cali – 10 Ligas
  6. Santa Fe – 10 Ligas
  7. Independiente Medellín – 6 Ligas
  8. Once Caldas – 4 Ligas
  9. Deportes Tolima – 3 Ligas
