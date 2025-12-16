Deportes Tolima igualó antirécord del DIM tras perder una nueva final en el fútbol colombiano

Los hinchas del Deportes Tolima siguen esperando a que por fin llegue la cuarta estrella a Ibagué. Después de salir campeones en 2021 frente a Millonarios, el equipo ha tenido varias opciones de sumar un título más, pero se les ha escapado de las manos.

Este 2025 la historia se repitió. Llegaron a una final cargados de ilusiones, pero terminaron perdiendo en la definición del título ante Junior de Barranquilla por un resultado global de 4-0, ese mismo balance que tienen desde que gritaron campeones por última vez.

Deportes Tolima llegó a 4 finales perdidas de forma consecutiva

De la mano de Hernán Torres, Deportes Tolima encadenó tres finales al hilo en la Liga BetPlay, ganando la mencionada copa frente a Millonarios, pero perdiendo las dos siguientes, primero ante Deportivo Cali y posteriormente frente a Atlético Nacional.

Luego llegó David González, quien se metió a la final en el segundo semestre de 2024, pero nuevamente el verdugo fue Nacional, esta vez en una final disputada en el estadio Atanasio Girardot por un resultado global de 3-1.

En este 2025 llegó Lucas González, quien apenas tiene tres torneos dirigidos como profesional. Sorprendió a más de uno y también puso a los tolimenses a soñar, pero terminó siendo el resultado más desbalanceado de estas cuatro finales perdidas, ahora contra Junior.

El antirécord que Tolima comparte con el DIM

Esta marca de perder cuatro finales consecutivas en torneos cortos de la primera división del fútbol colombiano no es exclusiva del Deportes Tolima. De hecho, el cuadro ibaguereño es el que iguala un antirécord que ya existe en Colombia.

El semestre pasado, Independiente Medellín estableció la marca tras perder la final ante Independiente Santa Fe. Ambos clubes habían perdido sus tres finales más recientes, pero al final la cuarta derrota cayó para el lado antioqueño.