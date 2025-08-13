CANAL RCN
Los Boston Celtics de la NBA son vendidos por una millonaria cifra

La NBA aprobó la venta de uno de los equipos más icónicos de la liga como lo son los Boston Celtics.

Celtics
Foto: AFP

agosto 13 de 2025
09:26 p. m.
La NBA aprobó este miércoles la venta de los icónicos Boston Celtics a un grupo inversor liderado por el empresario estadounidense Bill Chisholm, cinco meses después de que se acordara la operación por un valor en ese entonces récord de 6.100 millones de dólares.

La junta formada por los dueños de las franquicias de la NBA "aprobó por unanimidad la venta de la participación mayoritaria en los Boston Celtics a un grupo inversor liderado por Bill Chisholm", afirmó la liga de básquetbol norteamericana en un escueto comunicado.

"Se espera que la transacción se concrete en breve", agregó la misiva.

Chisholm es director general y cofundador de Symphony Technology Group, una firma estadounidense de capital privado que se enfoca en empresas de software.

Junto a coinversores compró a los Celtics por un valor inicial de 6.100 millones de dólares, que en su momento fue la oferta más alta realizada por un equipo deportivo norteamericano.

Sin embargo, la transacción fue superada por la venta en junio de Los Ángeles Lakers por 10.000 millones de dólares.

Cuando se anunció la venta de los Celtics, se afirmó que Wycliffe "Wyc" Grousbeck continuaría en sus funciones de director ejecutivo y gobernador, supervisando las operaciones del equipo hasta la temporada 2027-28.

La familia Grousbeck y el empresario Stephen Pagliuca compraron los Celtics por 360 millones de dólares en 2002.

Pero los medios estadounidenses informaron esta semana que Chisholm asumirá el cargo de gobernador porque, según los términos del acuerdo, Grousbeck ya no tendrá la participación del 15% que exige la liga para ocupar ese cargo.

El cambio de planes obligado por la reglamentación no impedirá que Chisholm, que se define como "fan acérrimo de los Celtics", y Grousbeck manejen juntos el equipo "tal como estaba previsto inicialmente", informó ESPN.

Los Celtics son uno de los equipos con más historia de la NBA, con un récord de 18 campeonatos, el más reciente en 2024.

Con información de AFP

