Alerta por más de 100.000 casos de dengue este año: así puede evitar la enfermedad

Los más de 100.000 casos de dengue que se han registrado este año tienen en alerta a las autoridades.

En total, según el Instituto Nacional de Salud, este año se presentaron 118.918 contagios por picaduras de mosquitos infectados, varios de ellos con necesidad de hospitalización por la gravedad.

Córdoba, Norte de Santander, Santander y Meta son los departamentos con el mayor número de casos.

Del total de casos registrados este año, más de 1.100 han sido de dengue grave.

Antioquia, Bolívar y Atlántico también presentaron una alta cantidad de casos.

¿Cómo prevenir e identificar un contagio de dengue?

Las autoridades de salud piden a los viajeros tomar precauciones en esta temporada de fin de año, sobre todo si van a visitar lugares en los que hay más incidencia de dengue, que suelen ser aquellos por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar.

Para prevenir contagio por dengue, los expertos sugieren el uso de repelentes insecticidas, así como el uso de ropa con manga larga para evitar la exposición de la piel.

Además, es importante estar atento a los signos de alarma. El principal es la fiebre acompañada con dolor muscular.

Para los menores de edad se recomienda vacunar contra el dengue.