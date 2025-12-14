Miguel Borja ya tendría definido su futuro para 2026 y daría duro 'cachetazo' a hinchas de River

Lo que comenzó como un rumor de mercado, tras la confirmación de la salida de Miguel Ángel Borja de River Plate, se ha convertido en una auténtica bomba que podría estallar la tensa relación entre el delantero colombiano y una parte de la hinchada 'Millonaria'.

El delantero, que culmina su vínculo con el club de Núñez a fines de 2025, no solo ha manifestado estar analizando ofertas de diversos países, sino que ha lanzado un "cachetazo" directo al corazón de los aficionados al no descartar, bajo ninguna circunstancia, un posible traspaso a Boca Juniors, el clásico y acérrimo rival.

Este domingo 14 de diciembre, el rumor de su posible llegada a Boca se ha ido acrecentando. Todo esto luego de que el diario Olé, revelara que todo está muy encaminado para que el colombia sea el próximo delantero del cuadro xeneize.

Esto dicen desde Argentina sobre el posible traspaso de Borja a Boca

De acuerdo con el medio en mención, Boca ya tuvo contacto con Borja de manera directa, todo esto para manifestarle su intención de tenerlo en sus filas el próximo año.

"La bomba no terminará de explotar hasta el inicio del 2026, justo cuando estará próxima la vuelta al trabajo del plantel, confirmada ya para el 2 de enero en el Predio de Ezeiza", se leyó este domingo.

Y agregaron: "Para el Colibrí, en tanto, la sed de revancha tras su final en River, con rechazo de los hinchas, supone la chance de Boca como ideal para cambiar un presente ya desde antes de ponerse la camiseta".

Estos fueron los números de Miguel Borja en River

Miguel Ángel Borja ha cerrado su ciclo en River Plate, un periodo que, a pesar de las irregularidades de su última temporada, lo consolida como uno de los delanteros colombianos más prolíficos en la historia del club de Núñez. Los números fríos reflejan su impacto goleador y su rol en la consecución de títulos locales.

Borja, apodado el "Colibrí", defendió la camiseta de River a lo largo de cuatro temporadas, desde 2022 hasta finales de 2025.

El balance general de Miguel Borja con el 'Millonario' es el siguiente: