Los colombianos con mejores números en EA Sports FC 26: ¿Luis Díaz merecía más?

Este 12 de septiembre, a unas semanas del estreno oficial de EA Sports FC 26, desde Electronics Arts dieron a conocer las cifras oficiales sobre las estadísticas de los jugadores en el juego, por lo que ya se conoce cuáles son los futbolistas colombianos mejor valorados.

En el top 10 se encuentran los principales jugadores de talla mundial, siendo Mohamed Salah el mejor valorado con 91 de media, al igual que Kylian Mbappé. Se suman Ousmane Dembélé, Rodri, Virgil Van Dijk, Jude Bellingham, Erling Haaland (90), Raphinha, Acharf Hakimi y Lamine Yamal (89).

¿Cuáles son los mejores jugadores colombianos en EA Sports FC 26?

El primer lugar indiscutido es Luis Díaz, quien fue vendido por 75 millones de dólares al Bayern Múnich, aunque solo tiene 85 de media, lo que ha generado inconformidad entre los colombianos. En la rama femenina, Linda Caicedo del Real Madrid, lidera el ránking con los mismos 85.

Luis Díaz - Bayern Múnich (85) Linda Caicedo - Real Madrid (85) Mayra Ramírez - Chelsea (83) Manuela Vanegas - Brighton (82) Dávinson Sánchez - Galatasaray (82) Duván Zapata - Torino FC (82) Daniel Muñoz - Crystal Palace (81) Leicy Santos - Washington Spirit (81) Richard Ríos - Benfica (79) Jhon Durán - Fenerbahçe (79) Johan Mojica - Mallorca (78) Juan Camilo Hernández - Real Betis (78) Jhon Arias - Wolverhampton (78) Cristian Arango - San José Earthquakes (78) Kevin Castaño - River Plate (77) Jéfferson Lerma - Crystal Palace (77) Luis Javier Suárez - Sporting de Lisboa (77) Juan Fernando Quintero - River Plate (77) Yerry Mina - Cagliari (77) Déiver Machado - Lens (76) Matheus Uribe - Atlético Nacional (76) Juan Cuadrado - Pisa FC (76) David Ospina - Atlético Nacional (76) Miguel Borja - River Plate (76) Luis Muriel - Orlando City (76) Jáminton Campaz - Rosario Central (76) Jhon Lucumí - Bologna (76) Nelson Deossa - Real Betis (75) Sebastián Villa - I. Rivadavia (75) Álvaro Montero - Vélez Sarsfield (75)

¿Habrá fútbol colombiano en EA Sports FC 26?

Una duda frecuente entre los jugadores colombianos de EA Sports FC es si el fútbol profesional colombiano aparecerá en el juego, el cual no está disponible desde FIFA 20, siendo la última edición con la Liga BetPlay.

De acuerdo a los avances oficiales, no estaría la liga y seguirían únicamente los clubes que participan en torneos Conmebol. Sin embargo, informes extraoficiales señalan que existe la posibilidad de que sea agregada con liga y equipos genéricos para modos de juego offline.