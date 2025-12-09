La emotiva reacción de Luis Díaz tras recibir un regalo con homenaje a Diogo Jota

A poco más de dos meses de la trágica muerte de Diogo Jota, Luis Díaz recibió un regalo muy especial que le devolvió recuerdos y emociones vinculados con quien fuera su gran compañero en Liverpool. El gesto, cargado de simbolismo, se hizo rápidamente viral en redes sociales.

El regalo para Luis Díaz cargado de significado

El guajiro, hoy referente del Bayern Múnich, abrió una caja que contenía un control de PlayStation 5 en color rojo, con el escudo del club alemán y su dorsal personalizado. Sin embargo, lo que más emocionó a Díaz fue el detalle en la parte trasera: la inscripción con el nombre “Diogo J.”, un homenaje directo al portugués, recordado por su pasión por los videojuegos.

La reacción de Luis Díaz no tardó en hacerse viral. “Qué calidad. Chimba, hermano. Muchas gracias. Qué lindo”, expresó con una sonrisa mientras sostenía el control. El colombiano no ocultó la felicidad que le generó este gesto, que lo conectó con uno de los recuerdos más entrañables de su amigo y excompañero.

Luis Díaz y su vínculo con Diogo Jota

La relación entre Luis Díaz y Diogo Jota trascendió lo futbolístico. Compartieron vestuario en Liverpool, donde consolidaron una amistad. Tras la inesperada muerte de Jota en un accidente de tránsito, el colombiano expresó su dolor con un emotivo mensaje en redes sociales y lo homenajeó en varias celebraciones, imitando su característico festejo de gamer.

No obstante, el futbolista fue objeto de críticas por no asistir al funeral en Portugal, ya que en ese momento participó en un evento con influencers. Sin embargo, días después viajó a Gondomar para estar presente en la misa de los siete días, ocasión en la que se mostró visiblemente conmovido y cercano a la familia del delantero luso.