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Los mejores memes que dejó el empate de Colombia ante Portugal en el Mundial

Colombia y Portugal no pasaron del 0-0 en Miami, pero protagonizaron uno de los mejores partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo James Rodríguez Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 27 de 2026
08:52 p. m.
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La Selección Colombia se jugó un partidazo en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, donde terminó empatando sin goles frente a Portugal. Un compromiso lleno de emoción y que dejó al equipo 'Tricolor' como líder del grupo K.

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Tras el pitazo final, todos se volcaron a las redes sociales, donde aparecieron los mejores memes de este vibrante compromiso. Más allá de la emoción por el choque de titanes en el terreno de juego en Miami, las risas con la creatividad de los usuarios no se hizo esperar.

Los memes que dejó el Colombia vs. Portugal

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