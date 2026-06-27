¡Colombia ya conoce cuál será su rival para los dieciseisavos del Mundial 2026!

La selección Colombia ya tiene definido el siguiente reto en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de finalizar como líder del Grupo K con siete puntos, producto de dos victorias y un empate, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final, un compromiso que marcará el comienzo de la fase de eliminación directa y en el que estará en juego el paso a los octavos de final del certamen.

La Tricolor llega a esta instancia después de completar una sólida primera fase, en la que mostró equilibrio entre defensa y ataque, además de una identidad de juego que le permitió imponerse frente a rivales de alto nivel. Ahora, el desafío será mantener ese rendimiento en una ronda donde cualquier error puede significar la eliminación.

Ghana, un rival de cuidado

La selección africana aseguró su clasificación gracias a una destacada actuación en la fase de grupos. Su propuesta se caracteriza por la intensidad física, la velocidad en las transiciones y la fortaleza de un plantel conformado por futbolistas con experiencia en algunas de las ligas más competitivas de Europa.

Ghana también cuenta con jugadores desequilibrantes en ataque y una defensa que ha sabido responder en los momentos de mayor exigencia. Estas características convierten al conjunto africano en un adversario de respeto para Colombia, que deberá mantener un alto nivel de concentración durante todo el compromiso.

Aunque el historial entre ambas selecciones es limitado, el encuentro promete ser uno de los más atractivos de esta ronda por el contraste de estilos y por la necesidad de ambos equipos de seguir avanzando en la competencia.

Colombia quiere seguir haciendo historia

El equipo de Néstor Lorenzo afrontará este compromiso con la confianza que dejó su desempeño durante la fase de grupos. La solidez defensiva, el buen manejo del balón y el liderazgo de jugadores experimentados serán algunas de las principales herramientas con las que buscará superar a Ghana.

El cuerpo técnico también espera que la efectividad en el área rival sea uno de los aspectos determinantes para inclinar la balanza a favor de la Tricolor, especialmente en una instancia en la que los detalles suelen definir las clasificaciones.

Con el liderato del grupo asegurado, Colombia evitó enfrentar a Croacia en esta ronda y ahora centrará toda su preparación en un partido que definirá quién continúa en carrera por el título mundial.

Un partido decisivo por el paso a octavos

El compromiso entre Colombia y Ghana representa una nueva oportunidad para que la selección nacional confirme el buen momento que atraviesa y mantenga vivo el sueño de conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La ilusión de millones de colombianos estará puesta en un equipo que ha demostrado carácter y buen fútbol a lo largo del torneo. Ahora, la Tricolor buscará dar un paso más en su camino mundialista y asegurar un lugar entre las 16 mejores selecciones del campeonato, con la convicción de seguir siendo protagonista en la máxima cita del fútbol internacional.