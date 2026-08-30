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Los jugadores que se meterían a la próxima convocatoria de la Selección Colombia

El técnico Néstor Lorenzo tendría en carpeta varios nombres para su próximo ciclo como DT de la 'Tricolor'.

Nestor Lorenzo Selección Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
07:46 p. m.
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A finales de septiembre, la Selección Colombia tendrá su primer partido amistoso tras la participación en la Copa del Mundo 2026, donde el equipo no logró cumplir con las expectativas y terminó eliminado en los octavos de final ante Suiza.

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Ahora inicia un nuevo ciclo, de la mano del técnico argentino Néstor Lorenzo, quien fue ratificado en el cargo hasta el final de las Eliminatorias del Mundial de 2030. Se conoció que habría nuevos nombres vistiendo la camiseta 'Tricolor'.

¿Cuáles serían los nuevos convocados por Néstor Lorenzo?

De acuerdo a lo revelado por Transfermarkt, Lorenzo tendría una prelista de 50 jugadores para los amistosos de la próxima fecha FIFA, donde aparecen varios posibles debutantes con el combinado nacional. Aseguran que varios de ellos pintan como favoritos para el eventual llamado.

El primero de ellos es Kevin Viveros, quien lleva varios meses destacando en el fútbol brasileño con Athletico Paranaense, marcando 28 goles entre primera y segunda división. Ahora mismo es el goleador del Brasileirao, por lo que sí o sí entra en el radar.

Otro hombre de goles es Camilo Durán, quien la temporada pasada destacó con el Qarabag de Azerbaiyán y ahora es el 'killer' del Celtic de Escocia con 5 goles en 6 partidos. Se explica que está compitiendo el puesto con Viveros.

En cuanto a la defensa, el nombre con el que podría sorprender Néstor Lorenzo es el de Kevin Andrade, quien destacó en el fútbol colombiano con América de Cali y lleva un buen tiempo en el fútbol ruso, llegando hasta el Zenit, donde es titular indiscutido.

Finalmente, hay dos volantes jóvenes que han integrado la prelista del técnico argentino en el pasado, pero todavía no han sido convocados. Por un lado está Jhon Solís, con pasado en el Girona y actualidad en Birmingham de la segunda división de Inglaterra.

Además, está Pedro Bravo, volante que se ha consolidado en el fútbol danés con el Midtjylland, donde ya tiene regularidad en competencias UEFA. Al parecer, el técnico busca otro talento escondido como Gustavo Puerta.

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