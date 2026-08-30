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Armada Nacional se une a la tendencia con impactante video: "Esto sí es farmear aura"

Desde las cuentas oficiales de la Armada Nacional de Colombia compartieron un video en donde muestran a sus uniformados "farmeando aura".

Farmear aura Armada Nacional
FOTO: @ArmadaColombia

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
06:22 p. m.
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La Armada Nacional se sumó a una de las tendencias que más comentarios ha generado en redes sociales durante los últimos días. La institución publicó un video con imágenes de las operaciones y actividades de sus uniformados y acompañó la pieza con una frase que rápidamente llamó la atención: “¡Esto sí es farmear aura!”.

La publicación fue realizada desde la cuenta oficial de la Armada de Colombia y se produjo en medio del crecimiento que ha tenido esta expresión entre los usuarios de redes sociales. La frase, utilizada inicialmente en contenidos digitales, ahora aparece en videos, publicaciones y encuentros presenciales en los que los participantes buscan demostrar seguridad, presencia y carisma.

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¿Qué significa “farmear aura” y por qué se volvió viral?

“Farmear aura” es una expresión que combina el lenguaje de los videojuegos con los códigos de comunicación de las redes sociales. En los videojuegos, “farmear” hace referencia a repetir determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia o puntos. En el lenguaje digital, la palabra “aura” se relaciona con la percepción de carisma, seguridad, estilo o presencia que proyecta una persona.

De esta manera, farmear aura significa realizar una acción que aumenta simbólicamente la percepción positiva que otras personas tienen sobre alguien. Expresiones como “+1000 de aura”, “perdió aura” o “eso le dio aura” se han incorporado al vocabulario de usuarios jóvenes en plataformas como TikTok, Instagram y X.

La tendencia también dejó de ser exclusivamente digital. En Colombia comenzaron a aparecer encuentros presenciales o llamadas “batallas de aura”, en las que los participantes realizan poses, movimientos, gestos o acciones para demostrar quién proyecta mayor presencia.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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