Oficial: Matías Orozco fue presentado por su nuevo equipo y le dejó varios millones al Deportivo Cali

Ya es oficial: Matías Orozco, jugador formado en las categorías inferiores del Deportivo Cali y con buena presencia en los equipos juveniles de la Selección Colombia, es nuevo jugador del Brighton & Hove Albion de la Premier League, dando un salto gigante en su carrera.

De acuerdo a lo anunciado por el club inglés, Orozco firmó un contrato hasta 2031. Además, versiones de prensa apuntan a que el Deportivo Cali recibió 4.8 millones de dólares por el 85% de sus derechos deportivos.

Deportivo Cali conserva un porcentaje de Orozco

Además de la millonaria cifra que recibieron en el cuadro 'azucarero' por el volante de 18 años, lograron conservar el 15% de sus derechos deportivos, en caso de que se presente una nueva venta en el futuro, lo que podría darle ingresos adicionales al equipo vallecaucano.

Orozco debutó como profesional en 2025 de la mano de Alfredo Arias en el Cali. Durante los últimos semestres sumó una buena cantidad de minutos, a la par de que representaba a la Selección Colombia en diferentes competencias juveniles.

¿Matías Orozco se quedará en el Brighton?

Los primeros informes apuntan a que la llegada de Orozco al Brighton no le garantizaría un lugar en el primer equipo. De entrada, medios cercanos a este club apuntan a que buscarán cederlo a otro equipo de menos envergadura en Europa, donde pueda sumar sus primeros minutos.

Es importante señalar que el mercado de fichajes está a punto de cerrar, por lo que también se abre la posibilidad a que Orozco termine fogueándose con el equipo sub-21, pero hay que esperar la decisión definitiva.