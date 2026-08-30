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Presidente De la Espriella anuncia la creación del Bloque de Búsqueda Anticorrupción: funcionará desde su despacho

El mandatario aseguró que la estrategia contará con inteligencia, investigación y capacidad operacional articulada con los organismos de control.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
07:40 p. m.
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En su alocución presidencial de este domingo, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación del Bloque de Búsqueda Anticorrupción, un organismo que operará directamente desde su despacho.

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“Hay corruptos enquistados en el Estado, tenemos información clave sobre eso. Yo personalmente les voy a caer”, afirmó el mandatario, al subrayar que la estrategia contará con inteligencia, investigación y capacidad operacional articulada con los organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría.

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Balance del terremoto y etapa de reconstrucción

El jefe de Estado presentó el último balance oficial del terremoto: 331 fallecidos, 452.782 colombianos afectados y miles de desaparecidos cuya búsqueda, aseguró, no se detendrá.

“La dimensión de la destrucción es inmensa”, dijo al reconocer el trabajo de los equipos de rescate y la ayuda internacional, que ya suma más de 4.386 toneladas recolectadas.

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De la Espriella anunció el inicio de una nueva etapa enfocada en la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales, vías y la reactivación del campo. En Norte de Santander se han movilizado 105 toneladas de apoyo, mientras que la primera dama lidera la articulación con el sector privado bajo el lema “Colombia un solo corazón”.

Emergencia ambiental en Tolima y seguridad nacional

El presidente también se refirió a la crisis ambiental en Tolima, donde más de 50 mil hectáreas han sido arrasadas por incendios que, según estudios oficiales, fueron provocados por manos criminales. “El fuego y los incendios no nos van a doblegar”, expresó, al anunciar un Plan Especial de Recuperación Ambiental Productiva con subsidios, alimentos para animales y recursos por más de 7 mil millones de pesos.

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En materia de seguridad, confirmó la puesta en marcha del Bloque de Búsqueda contra la Extorsión y reiteró: “Vamos a recuperar la seguridad”. Además, dio por terminadas las mesas de concertación de la llamada Paz Total, al señalar que “no existe una voluntad real y verificable de paz” y que “no habrá paz a cambio de impunidad”.

El mandatario cerró su intervención destacando el regreso del ministro de Comercio de Tokio con un acuerdo de asociación con Japón y nuevas oportunidades de inversión de empresas como Toshiba y Toyota. Finalmente, ofreció disculpas públicas tras la orden de un juez de Bogotá, quien consideró que durante su posesión presidencial se vulneró el principio de neutralidad religiosa del Estado.

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