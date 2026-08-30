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Irán ataca bases estadounidenses en Jordania en represalia

El comunicado difundido por medios estatales iraníes precisó que los ataques se dirigieron contra instalaciones técnicas, de mantenimiento y aeronaves.

Foto: video tomado de X @sentdefender

Noticias RCN

AFP

agosto 30 de 2026
06:55 p. m.
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Las fuerzas iraníes lanzaron este lunes un ataque con misiles balísticos y drones contra las bases aéreas de King Hussein y Muwaffaq Salti, en Jordania, como respuesta a los bombardeos estadounidenses sobre la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz.

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Según los Guardianes de la Revolución, se dispararon 12 misiles, de los cuales ocho fueron interceptados por las defensas jordanas.

Instalaciones militares bajo fuego

El comunicado difundido por medios estatales iraníes precisó que los ataques se dirigieron contra instalaciones técnicas, de mantenimiento y aeronaves estacionadas en las dos bases.

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La organización militar advirtió que “todo acto de hostilidad se enfrentará a represalias aún más contundentes”, en un mensaje que refuerza la tensión regional tras la ofensiva estadounidense en aguas estratégicas.

Jordania confirma interceptaciones

Por su parte, el ejército jordano informó que había “destruido con éxito” ocho misiles que vulneraron su espacio aéreo, sin atribuir directamente su origen.

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La declaración se produjo poco después de que Irán confirmara haber apuntado contra objetivos militares estadounidenses en territorio jordano, lo que sitúa al reino aliado de Washington en el centro de la escalada entre Teherán y Estados Unidos.

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