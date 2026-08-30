¿Otra figura de la Selección Colombia se va al Nottingham Forest con Daniel Muñoz? ¡Esto se reveló!

En el Mundial 2026, en donde la Selección Colombia avanzó hasta los octavos de final, Gustavo Puerta se destacó como una de las grandes figuras.

En consecuencia, el volante que actualmente milita en el Racing de Santander de España ha sido pretendido por clubes como Benfica, Zenit de San Petersburgo y Fenerbahçe.

Sin embargo, de acuerdo con la información que ha trascendido en las últimas horas, un grupo empresarial está dispuesto a ir a la carga por él.

Gustavo Puerta tendría chance de firmar con el Nottingham Forest, nuevo equipo de Daniel Muñoz

En la tarde de este domingo 30 de agosto, el periodista Felipe Sierra reveló que Gustavo Puerta podría firmar contrato con el Nottingham Forest, pero ir cedido a otro equipo.

"Evangelos Marinakis y su grupo vuelven a la carga por Gustavo Puerta. Se ha vuelto su objetivo prioritario", indicó el comunicador en su cuenta de X.

"Le ofrecen al colombiano firmar con Nottingham Forest e ir a préstamo en esta temporada a Olympiacos para que juegue la Europa League", complementó.

Estos son los números de Gustavo Puerta en el Racing de Santander de España

Gustavo Puerta, que debutó como profesional en el Bogotá Fútbol Club, llegó al Racing de Santander en la temporada 2025/2026.

El volante de 23 años hizo parte del equipo que logró ascender a la primera división de España y, hasta el momento, ha disputado 36 partidos.

En ese lapso, el oriundo de La Victoria, Valle del Cauca, ha estado en el terreno de juego durante 2.983 minutos, ha celebrado tres goles y ha realizado una asistencia.

El próximo partido del Racing de Santander de Gustavo Puerta será el sábado 5 de septiembre, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia), vs. Rayo Vallecano.

Ese partido se disputará en el Estadio de Vallecas, en Madrid, y será correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga.