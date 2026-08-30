¿El ASMR puede ayudar a mejorar el estado de ánimo de las personas?: esto dice la ciencia

El interés por la respuesta sensorial meridiana autónoma (ASMR) cada vez crece más entre millones de internautas en redes sociales. Este movimiento ya ha llegado a crear una amplia comunidad en redes sociales en donde cientos de creadores de contenido se han sumado a esta tendencia para compartir sonidos relajantes que den cosquillas a la hora de dormir.

Según investigaciones, quienes son sensibles a los efectos del ASMR afirman sentir un hormigueo en la cabeza, el cuello y experimentan sensaciones de euforia, relajación y mejoras en el estado de ánimo.

Pese a que para la ciencia algunos de los mecanismos no se han logrado comprender del todo, la evidencia fisiológica ha logrado corroborar algunos de los efectos positivos que han sido reportados por los propios usuarios.

¿El ASMR ayuda a mejorar el estado de ánimo?

Según la Cleveland Clinic, el ASMR implica sensaciones placenteras que resultan de estímulos audiovisuales como sonidos de pequeños golpes, susurros, el sonido del agua o ver que alguien se cepilla su cabello.

Estudios han logrado descubrir que las personas con la capacidad de sentir ASMR obtuvieron puntuaciones significativas en la escala de atención plena, consciencia y curiosidad. Esto sugiere que las personas que experimentan este fenómeno sensorioemocional atípico tendrían mayor capacidad de ser conscientes sobre aquellos que no.

Una investigación hecha a personas capaces de sentir ASMR demostró que el 80 % de los participantes informaron, en un cuestionario en línea, que el ASMR tuvo un efecto positivo en su estado de ánimo. El 69 % de los participantes informó haber utilizado ASMR para aliviar los síntomas de la depresión y muchos afirmaron sentir una mejoría en su estado de ánimo.

Entre los encuestados con dolor crónico, el 42 % informó que el ASMR mejoró sus síntomas de dolor y la reducción de estos fue significativa. Entre los hallazgos se encontró que el efecto analgésico se mantuvo durante 3 horas después del ASMR.

Según el indicador multiafecto, también se encontró que aquellos pacientes que sienten ASMR estuvieron más emocionados, tranquilos, menos estresados, menos tristes y más conectados socialmente. Así mismo, se observó que disminuye la frecuencia cardiaca en un promedio de 3,41 latidos por minuto.

“Si bien los beneficios anecdóticos de la mejora de los síntomas de dolor y estado de ánimo son prometedores, es importante realizar más investigaciones en entornos clínicos y de laboratorio antes de que el ASMR pueda considerarse una opción terapéutica”, aseguró la Cleveland Clinic.

Tipos de ASMR más virales en redes

Pese a que los desencadenantes de ASMR se pueden encontrar en la vida cotidiana al escuchar sonidos como el de la lluvia, el teclado del computador o el chasquido de alguien comiendo, millones de usuarios optan por buscar estos contenidos en redes sociales.

Por supuesto, el ASMR ya posee diferentes categorías. Algunas de las más populares corresponden a la simulación de roles clínicos en donde se incluye atención personal con masajes, terapia, maquillaje, spa facial, peluquería o cortes de pelo.

Las categorías también pueden variar entre aquellos videos en donde el protagonismo se lo llevan los sonidos de los objetos, mientras que en otros los susurros de las personas son el gancho de entretenimiento.

Algunas de las más populares, en plataformas como YouTube, son los ASMR roleplay, mouth sounds, ASMR 360, speed painting, sonidos binaurales, nervios craneales, tapping, inaudible, slime, limpieza de oídos, entre otros.