'Juanfer' Quintero vuelve a sus andanzas: tremenda asistencia con la camiseta del DIM

Juan Fernando Quintero no deja de sorprender a pesar del paso de los años. El volante jugó su segundo partido con la camiseta de Independiente Medellín en este nuevo ciclo y fue protagonista en el duelo frente a Llaneros en el Atanasio Girardot.

El volante marcado con la camiseta número 8 tomó el balón desde el propio campo del DIM y con su zurda mandó un trazo de unos 60 metros para asistir a su compañero John Montaño, quien recibió en soledad y marcó un golazo definiendo por encima del portero visitante.

Reacciones tras la asistencia de 'Juanfer' Quintero

El volante antioqueño hizo algo que solamente puede hacer él, logrando así su primera asistencia desde que regresó al fútbol colombiano, recordando que su debut fue en la derrota por la mínima diferencia ante Cúcuta Deportivo.

En redes sociales muchos mostraron su asombro por la capacidad de Quintero, quien a sus 33 años sigue metiendo unos pases que resuelven partidos.

Además, la jugada de 'Juanfer' llegó rápidamente a los seguidores de River Plate, quienes lamentan la salida de este jugador en el pasado mercado de fichajes debido a las diferencias con el técnico 'Chacho' Coudet, quien renunció recientemente a su puesto tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana frente a Santa Fe.