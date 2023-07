Lucas González festejó el "durísimo" triunfo de América: "Sufrimos más de lo que queríamos"

Lucas González sigue dando de qué hablar en el fútbol colombiano. Luego de una notable etapa con Águilas Doradas, el innovador entrenador bogotano llegó al América de Cali, uno de los 'grandes' de nuestro país. Este domingo, debutó en el banquillo 'escarlata' con una sufrida victoria contra deportes Tolima, por 1-0, gracias a un buen gol de Facundo Suárez.

González destacó la primera parte de sus dirigidos. América dominó al conjunto 'pijao', ahora comandado por Juan Cruz Real, luego de la salida de Hernán Torres. El entrenador, de 42 años, aclaró que su plan se alteró luego de la expulsión de Maicol Valencia.

"En la primera parte cuando estábamos once contra once, el partido fue muy bueno, nos generaron pocas ocasiones y nosotros tuvimos el gol. Una clara de Facundo (Suárez) y Andrés Sarmiento; el equipo en zona de recuperación lo ha hecho muy bien. Pero después quedamos más de 45 minutos con un jugador menos y sufrimos al final un mucho más de lo que queríamos, no por ocasiones claras de ellas, sino por no tener el balón y es algo que como entrenador me pone muy incómodo, jugar con 10 con un equipo como Tolima es muy difícil", empezó diciendo el revolucionario estratega.

"El partido ha sido durísimo"

"La reflexión general es que la verdad el partido ha sido durísimo. Lo que teníamos claro es que nos iban a presionar y básicamente el que se adueñara del balón, iba a imponer condiciones", concluyó.

Sobre la expulsión y el efecto que causó en su plan de juego

"Las sensaciones son un poco encontradas porque la primera parte lo disfrutamos muchísimo, preparamos el partido con la intención de quitarles el balón y los chicos lo hicieron bien; los que estaban en la parte de arriba hicieron un partido muy bueno, pero después en la expulsión el partido cambia. En la segunda parte con 10 jugadores nos ha costado recuperar y los jugadores estaban cansados; nos tocó evitar que nos marcaran para lograr los tres puntos. Somos capaces de proteger el resultado en la segunda parte, nos llevamos los tres puntos y muy contentos con eso", fueron las palabras de González, en la rueda de prensa.