Conmoción: reconocida influencer murió por múltiples heridas con arma blanca

Las autoridades están investigando lo sucedido como un homicidio.

marzo 06 de 2026
04:11 p. m.
En el entorno digital hay un profundo shock debido a que se confirmó la muerte de una reconocida influencer que vivía en Canadá.

Nancy Grewal, que tenía más de 14.000 seguidores en Instagram y también era muy popular en Youtube, fue herida con un arma blanca y, lamentablemente, se quedó sin signos vitales al poco tiempo.

La noticia fue confirmada por Alishaa Grewal, su hermana, en un desgarrador mensaje que publicó en Instagram.

Esto han revelado las autoridades tras la muerte de la influencer Nancy Grewal

La Policía de Canadá ha indicado que después de las 9:30 de la noche del 3 de marzo de 2026, recibieron una llamada de que una mujer había sido apuñalada en el sector de LaSalle.

Fue así como los paramédicos y las autoridades se desplazaron de inmediato a ese lugar y, al encontrarla, la llevaron a un hospital cercano.

Pero, a pesar de los esfuerzos de los médicos, la vida de la influencer Nancy Grewal se apagó debido a la gravedad de sus heridas.

La Policía canadiense ha dejado claro que hubo un homicidio y, en consecuencia, se encuentra recopilando testimonios y verificando cámaras de seguridad del sector.

No obstante, hasta el momento, no se ha capturado a ningún sospechoso detrás de lo sucedido.

Este fue el desgarrador mensaje de la hermana de la influencer Nancy Grewal tras su muerte

Alishaa Grewal, en su cuenta de Instagram, lamentó el deceso de su hermana y aseguró que la va a extrañar todos los días de su vida.

"Con gran pesar, les comparto que mi querida hermana Nancy Grewal falleció el 3 de marzo de 2026. Perdí a mi hermana, mi fuerza, mi amiga eterna", comenzó escribiendo.

"Descansa en paz, hermana. Siempre vivirás en nuestros corazones", concluyó.

