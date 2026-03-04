Luis Suárez, en problemas: presidente del Porto hizo grave denuncia contra el colombiano

La tensión se apoderó del fútbol portugués tras la victoria 1-0 de Sporting de Lisboa sobre FC Porto, un compromiso que terminó envuelto en polémica por cuenta de una grave acusación contra el delantero colombiano Luis Javier Suárez. El único gol del encuentro fue obra del atacante cafetero, pero más allá del resultado deportivo, lo que ha generado controversia son los señalamientos posteriores al pitazo final.

Según el presidente del Porto, André Villas-Boas, el jugador habría llamado “ladrón” al árbitro del compromiso, un hecho que —de acuerdo con el directivo— quedó registrado por las cámaras de televisión durante la transmisión oficial. La acusación no solo apunta a una presunta falta de respeto hacia la autoridad del partido, sino que podría derivar en una sanción disciplinaria.

La denuncia formal y el antecedente en China

Villas-Boas aseguró que el club presentará una denuncia formal contra el artillero colombiano ante los organismos correspondientes. Además, recordó un episodio personal ocurrido cuando dirigía al Shanghai SIPG en el fútbol chino, hoy conocido como Shanghai Port.

“Como entrenador en China, fui suspendido cuatro partidos por hacer un gesto idéntico al de Suárez (...) Quiero saber si Suárez recibirá una suspensión de cuatro partidos o si la liga portuguesa se puede comparar con la china. El ejemplo es claro y me pasó a mí”, declaró el dirigente, dejando en evidencia su inconformidad y pidiendo coherencia en la aplicación de sanciones.

A las palabras del presidente se sumó el técnico del Porto, Francesco Farioli, quien fue más allá y acusó al delantero de haber agredido sin balón a Bednarek, además de reiterar el señalamiento sobre el gesto en la celebración del gol. “Simplemente llamó ladrón al árbitro, con claridad y gestos”, afirmó el entrenador italiano.

La respuesta desde Sporting

Desde la otra orilla, la reacción no tardó en llegar. El presidente del Sporting, Frederico Varandas, salió en defensa de su futbolista y cargó con dureza contra Villas-Boas.

“El presidente André Villas-Boas miente, es un mentiroso. Vive bien del fútbol, es un mentiroso, pero es demasiado pequeño para la entidad y el club que dirige. ¿Saben por qué? No tiene ninguna dimensión ética, ni él ni sus amigos; algunos están aquí y otros en la sombra. Ahora va a haber un partido Stuttgart-FC Porto y le planteo un reto: que haga lo mismo que él”, expresó Varandas en declaraciones que elevaron aún más la temperatura del conflicto.

Mientras se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades disciplinarias del fútbol portugués, el caso mantiene en vilo a ambas instituciones. Lo que comenzó como un triunfo ajustado en el marcador terminó transformándose en un cruce institucional de alto voltaje que podría tener consecuencias deportivas para el delantero colombiano.