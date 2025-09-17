CANAL RCN
Así le fue a Luis Díaz en su debut de Champions League con el Bayern Múnich

Luis Díaz debutó en Champions League con el Bayern Múnich en la victoria 3-1 sobre Chelsea. Jugó los 90 minutos en el Allianz Arena y dejó un rendimiento con luces y sombras.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
04:28 p. m.
Luis Díaz tuvo este miércoles una cita con la historia al disputar su primer partido de Champions League vistiendo la camiseta del Bayern Múnich.

El colombiano, de 28 años, salió como titular en el Allianz Arena y jugó los 90 minutos en la victoria 3-1 frente al Chelsea, un encuentro cargado de emociones que marcó el inicio de la fase de grupos.

Los goles del encuentro por el club local estuvieron a cargo de doblete de Harry Kane (27 y 63) y un autogol de Trevoh Chalobah al 20', mientras que la visita descontó por medio de Cole Palmer al 29'.

El rendimiento de Luis Díaz ante Chelsea

Díaz se ubicó como extremo por izquierda, zona en la que tuvo que alternar entre ataque y defensa, sobre todo porque por allí se movió Cole Palmer, una de las figuras del conjunto inglés.

Esa labor de sacrificio lo obligó a bajar constantemente, lo que disminuyó sus apariciones en el área rival.

El guajiro remató en dos ocasiones al arco, aunque sin mayor peligro, y perdió varios duelos individuales. Sin embargo, sus números en distribución fueron sólidos: completó 29 de 31 pases, mostrando precisión cada vez que tocó la pelota.

Además, recuperó tres balones y apoyó en marca, aunque cometió una imprudencia con un pisotón cerca del área que le pudo costar la amarilla.

Lo que viene para el Bayern en Champions

El siguiente reto del Bayern Múnich será el 30 de septiembre, cuando visite al Pafos FC en Chipre. Ese partido podría convertirse en la oportunidad ideal para que Díaz se estrene en la red con el club alemán en el torneo más importante de Europa.

La afición espera que este primer paso sirva como impulso para que el colombiano muestre toda su explosividad y se convierta en protagonista de un equipo que sueña con volver a levantar la Orejona.

