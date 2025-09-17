CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz recibió su primer premio de alto valor en Alemania por este golazo

Luis Díaz recibió su primer gran premio en Alemania. Una muestra más de su rápida adaptación a la Bundesliga.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
07:55 a. m.
El inicio de la temporada para Luis Díaz en el Bayern Múnich no podía ser mejor. El delantero colombiano, quien llegó este verano como uno de los fichajes estelares del club bávaro, ya se ha ganado el cariño de los aficionados y el respeto de la prensa alemana gracias a su impacto inmediato en el equipo. Su talento y determinación le han valido su primer gran reconocimiento en el fútbol alemán: el premio al mejor gol del mes de agosto en la Bundesliga.

El tanto premiado fue el que marcó el pasado 22 de agosto en la victoria de su equipo ante RB Leipzig. Corría el minuto 32’ cuando el guajiro recibió el balón en el borde del área y, sin pensarlo dos veces, soltó un remate potente que se estrelló en el travesaño antes de ingresar al arco, dejando sin reacción al portero visitante. Este gol, de pura técnica y potencia, fue determinante para el triunfo del Bayern y rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la jornada.

Rápida adaptación de Díaz en la Bundesliga

La elección de este tanto como el mejor del mes confirma que Díaz ha logrado una rápida adaptación al exigente fútbol alemán. Desde su llegada, ha sido titular en la mayoría de los encuentros de la Bundesliga y ya registra goles y asistencias importantes.

Su desequilibrio por las bandas y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo han convertido en una pieza fundamental en el esquema de su entrenador.

Listo para su debut en Champions League

El reconocimiento llega justo antes de que el colombiano viva un nuevo reto: su debut en la Champions League con la camiseta del Bayern. Este miércoles 17 de septiembre, el equipo alemán se enfrentará al Chelsea en uno de los partidos más esperados de la primera jornada del torneo. Díaz llega motivado y con la confianza en alto, lo que aumenta las expectativas de los hinchas que esperan verlo brillar también en el escenario más importante del fútbol de clubes.

