CANAL RCN
Deportes

Bayern Múnich tomó decisión de última hora con Luis Díaz antes del partido vs. Hoffenheim

A tan solo una hora del nuevo partido del Bayern Múnich, se hizo oficial esta determinación. Estos son los detalles.

Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
07:37 a. m.
Este sábado 20 de septiembre de 2025, el Bayern Múnich, en condición de visitante, enfrentará al Hoffenheim en la Bundesliga.

El encuentro será correspondiente a la cuarta fecha y la pelota rodará a partir de las 8:30 de la mañana (hora de Colombia), en el estadio Prezero Arena, que está situado en la localidad de Sinsheim.

Los dirigidos por Vincent Kompany han ganado sus tres primeros partidos de la Bundesliga y son punteros. Sin embargo, el Borussia Dortmund, el Colonia y el St. Pauli lo están persiguiendo muy de cerca.

En medio de esa coyuntura, el director técnico del 'gigante de Baviera' tomó decisiones una hora antes del partido vs. Hoffenheim y una de ellas involucró a Luis Díaz. ¿Cuál fue?

Ya está decidido: Luis Díaz será titular en el partido entre Bayern Múnich vs. Hoffenheim, en la Bundesliga

Luego de analizar los rendimientos y la recuperación que tuvieron los jugadores después del partido vs. Chelsea, por Champions League, Vincent Kompany determinó que Luis Díaz está apto para ser titular.

En consecuencia, como en los tres primeros partidos de la Bundesliga, 'Lucho' volverá a tener actividad desde el pitazo inicial y espera destacarse con su velocidad, gambeta, agilidad e inteligencia.

De acuerdo con las estadísticas, Bayern Múnich tiene el 72% de probabilidades de victoria, mientras que Hoffenheim el 12% y el empate el 16%.

Luis Díaz ha celebrado goles en todos los partidos que ha jugado con el Bayern Múnich en la Bundesliga

En las tres primeras fechas de la Bundesliga, Luis Díaz ha convertido gol y ha sido uno de los jugadores mejor calificados.

Contra Leipzig, en la primera fecha, el guajiro anotó el tercer gol al minuto 32'. Posteriormente, vs. Augsburgo, celebró el segundo al minuto 45+45' y, en la tercera fecha, vs. Hamburg, hizo el 4-0 al minuto 29.

 

 

 

