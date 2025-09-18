VIDEO| Esta fue la 'jugadota' con la que Luis Díaz despistó a defensa del Chelsea y le está dando la vuelta al mundo

El Bayern Múnich de Luis Díaz debutó en la Champions League el pasado 17 de septiembre de 2025, en condición de local.

Su rival en el estadio Allianz Arena fue el Chelsea y, tal como ha ocurrido desde el inicio de la temporada, Luis Díaz fue titular.

Tras los 90 minutos disputados, el Bayer Múnich ganó 3-1 con un autogol de Chalobah y un doblete de Harry Kane. Además, en esta ocasión, Luis Díaz no fue sustituido.

Y, pese a que el futbolista guajiro no marcó en esta ocasión, sí realizó una jugada excepcional que 'descontroló' a la defensa del Chelsea y comenzó a darle la vuelta al mundo. ¿Cuál fue?

En video: esta fue la jugada que hizo Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Chelsea y le está dando la vuelta al mundo

En el minuto 59, cuando el Bayern Múnich iba ganando 2-1, atacó por la banda derecha tras una asociación entre Harry Kane y Sacha Boey.

De esa manera, cuando Harry Kane llegó a la línea de fondo, lanzó un centre hacia el área y Luis Díaz, en lugar de rematar, abrió las piernas y no solo despistó a la defensa del Chelsea, sino que terminó de descolocarla.

Por lo tanto, Olise quedó de frente al arco para decretar el 3-1, pero, luego de que remató, el arquero Robert Sánchez realizó una atajada de primer nivel e impidió que el balón cruzara la línea.

El video de la jugada es este:

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz por UEFA Champions League?

El segundo partido del Bayern Múnich en la Champions League será el próximo martes 30 de septiembre de 2025, a las 2:00 de la tarde.

Su rival será el Pafos, de Chipre, y el partido se jugará en el Alphamega Stadium.